Stand: 07.06.2020 16:07 Uhr

Nutzt der HSV gegen Kiel die Patzer der Konkurrenz?

Erstmals seit fast zwei Jahren hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV wieder Holstein Kiel im Volksparkstadion zu Gast - und will am Montag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) endlich den ersten Sieg gegen seinen Angstgegner einfahren. Mit dem ersehnten Dreier könnte der HSV aber vor allem im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg wieder am VfB Stuttgart (nur 0:0 gegen Osnabrück) vorbei auf Rang zwei klettern und hätte die viertplatzierten Heidenheimer (1:2 in Hannover) weiter distanziert.

HSV-Coach Hecking lässt Torwartfrage offen

In der Hinrunde hatte ein Last-Minute-Treffer von Timo Letschert den HSV vor der dritten Niederlage im dritten Punktspiel gegen Kiel bewahrt. Ob der Niederländer am Montag erneut als Torschütze glänzen kann, ist höchst fraglich, denn der Verteidiger zeigte in den jüngsten beiden HSV-Partien schwache Leistungen mit zu Gegentoren führenden Patzern.

Aller Voraussicht nach wird ihm Trainer Dieter Hecking ("Vielleicht war es so, dass er die mentale Frische nicht hatte") eine Pause gönnen. Mit einer ähnlichen Begründung hatte er vergangene Woche den Torwartwechsel von Daniel Heuer Fernandes zu Julian Pollersbeck vorgenommen. Ob Pollersbeck gegen Kiel nun wieder ins zweite Glied rücken muss, ließ Hecking am Sonntag offen: "Zur Aufstellung gibt es nichts zu sagen. Das werden wir morgen sehen."

Hecking lobte Pollersbecks Auftritt als "sogar sehr gut unter den Umständen, dass er mehr als ein Jahr nicht gespielt hat." Zugleich attestierte er Heuer Fernandes gute Trainingsleistungen: "Er ist wieder voll da. Ich habe das Gefühl, dass meine Maßnahme richtig war."

Holstein Kiel und der Nachspielzeit-Horror

Mentale Probleme scheinen auch die Kieler zu haben, vor allem mit Blick auf die Schlussphasen der jüngsten Partien. Seit dem Neustart nach der Corona-Pause hat sich die Nachspielzeit zu einer Horrorshow für die KSV entwickelt. In Regensburg kassierten sie nach einer 2:0-Führung in der 92. Minute den Ausgleich, den sie beim 1:2 in Bochum wiederum in der 91. Minute durch Jannik Dehm verpassten, der eine Riesenchance vergab. Am vergangenen Wochenende erzielte Arminia Bielefeld den Siegtreffer in Kiel ebenfalls erst in der Nachspielzeit.

"Wir haben Probleme, die Ergebnisse über die Zeit zu bringen", erklärte Holstein-Coach Ole Werner. Der Last-Minute-Schock gegen Bielefeld sei aber "besprochen und abgehakt". Werner gab sich vor dem Nordduell im Hamburger Volkspark markig: "Wir fahren mit dem festen Ziel dahin, dort zu gewinnen."

Hrubesch: "Kiel harte Nuss für den HSV"

Das hält sogar HSV-Legende Horst Hrubesch für möglich, der im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord eine "offene Partie" erwartete. "Das wird eine richtig schöne harte Nuss gegen Kiel", erklärte das einstige Kopfball-Ungeheuer. Der HSV sei zudem "nicht die Übermannschaft" der Liga, es fehle im Team eine "gewachsene Struktur". Kiel hingegen habe einen großen Vorteil: "Sie können jetzt zum Saisonende ohne Druck spielen."

