Ziel Klassenerhalt: Braunschweigs Trainer Scherning rechnet und warnt Stand: 29.03.2024 11:17 Uhr Zur ersten Partie nach der Länderspielpause empfängt der Tabellenvorletzte Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonnabend die SV Elversberg. BTSV-Coach Daniel Scherning warnt seine Spieler eindringlich vor dem Gegner.

Letztlich steht die Eintracht zwar wieder dort, wo sie schon vor dem vergangenen Spieltag gewesen war - auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber dieser Sieg, dieses 2:1 beim SC Paderborn, war sehr wertvoll.

Auf den Drittletzten Hansa Rostock bleibt der Rückstand zwar weiterhin bei einem Zähler, doch bis zum 1. FC Kaiserslautern auf dem ersten Nichtabstiegsrang sind es nun nur noch zwei Punkte, und auf den FC Schalke 04, den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Magdeburg wurden jeweils drei Zähler gutgemacht.

Die Folge: Für die "Löwen" sind jetzt nicht mehr nur zwei Konkurrenten in Reichweite, sondern gleich fünf.

"Wir sind in der Crunchtime der 2. Bundesliga." Eintracht-Trainer Daniel Scherning

BTSV-Trainer Daniel Scherning blickte in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Elversberg am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dann auch kurz auf das große Ganze: "52 Tage noch, acht Spiele, 24 mögliche Punkte, Ziel Klassenerhalt. Das ist das, worum es jetzt geht. Wir sind in der Crunchtime der 2. Bundesliga, die Ausgangsposition kennen wir alle. Wir wissen, dass wir noch einige Punkte brauchen, um nach dem 34. Spieltag in der Liga zu bleiben."

Die nächsten Zähler sollen möglichst gegen die Saarländer her, die sich nach einem lehrreichen Start in die Saison seit Langem schon ein ordentliches Stück von den direkten Abstiegsplätzen und dem Relegationsrang entfernt halten. Vor dem nun anstehenden 27. Spieltag hat Elversberg als Tabellenelfter sieben Zähler Vorsprung auf den Drittletzten Rostock und acht auf Braunschweig.

Scherning: Elversberg ja nicht unterschätzen

Und so hat sich das Team von SVE-Trainer Horst Steffen bei Scherning auch viel Respekt erworben: "Ich kann nur davor warnen, diese Mannschaft in irgendeiner Art und Weise zu unterschätzen. Sie sind vom Namen her vielleicht nicht der HSV oder der FC Schalke 04, aber es ist eine sehr, sehr ordentliche Zweitligamannschaft mit hervorragenden Spielern in ihren Reihen. Sie haben nach 26 Spielen 35 Punkte und stehen im Mittelfeld. Wir wissen, dass sie eine sehr hohe Qualität haben."

Das haben auch die BTSV-Profis im Hinspiel zu spüren bekommen. Es setzte nach einer desaströsen Vorstellung eine 0:3-Niederlage. Für Jens Härtel war es das letzte Spiel als Eintracht-Coach. Im zweiten Saisonduell mit Elversberg gibt es für Braunschweig also sehr viel Spielraum, es besser zu machen.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Griesbeck, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Krauße, Donkor - Kaufmann, Helgason - Ujah, Philippe

SV Elversberg: Kristof - Vandermersch, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, Stock - Feil, Wanner, Rochelt - Schnellbacher

