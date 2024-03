Kurucay und Philippe treffen: Eintracht Braunschweig siegt in Paderborn Stand: 15.03.2024 20:24 Uhr Eintracht Braunschweig ist im Abstiegskampf der 2. Liga ein Befreiungsschlag gelungen: Nach zuvor vier sieglosen Partien gewann das Team von Trainer Daniel Scherning am Freitagabend dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 2:1 (0:0) beim SC Paderborn.

von Tobias Knaack

Gefeierter Held auf Seiten der Niedersachsen war Stürmer Rayan Philippe, der zehn Minuten vor dem Ende den Siegtreffer nach starker Vorarbeit von Anton Donkor erzielte. Zuvor hatte Hasan Kurucay per Handelfmeter die BTSV-Führung besorgt (59.), Adriano Grimaldo aber umgehend ausgeglichen (61.).

Mit dem achten Dreier der Saison schoben sich die "Löwen" mit nun 27 Zählern in der Tabelle zumindest bis Sonnabend am FC Hansa Rostock vorbei auf Relegationsrang 16. Nach der Länderspielpause geht es für die Eintracht mit einem Heimspiel gegen die SV Elversberg weiter (30. März, 13 Uhr, im NDR Livecenter).

Weitere Informationen Fußball - 2. Bundesliga 2023/2024 Live-Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der 2. Bundesliga Fußball im Überblick. mehr

Paderborn startet besser ins Spiel

Die ersten 25 Minuten in Ostwestfalen waren eine ganz zähe Angelegenheit: Die Gäste beschränkten sich aufs Verteidigen, der SCP fand zunächst keine Mittel, die dicht gestaffelten Reihen des BTSV auseinanderzuspielen. So brachte ein Fernschuss von Paderborns Angreifer Filip Bilbija erstmals Gefahr. Sein Schlenzer aus 18 Metern verfehlte den rechten Winkel des Gehäuses von Ron-Thorben Hoffmann nur um Zentimeter (25.).

Die Gastgeber kamen der Führung in der Folge immer näher: Sebastian Klaas verlängerte eine Flanke von der rechten Seite per Kopf an den Pfosten (29.), vier Minuten später parierte Hoffmann einen Schuss des linken Flügelstürmers stark.

Kurucay erzielt Braunschweiger Führung

Und die Scherning-Elf? Trat offensiv bis zur 40. Minute kaum in Erscheinung. Dann aber umkurvte Fabio Kaufmann auf der rechten Seite zwei Gegenspieler und passte scharf auf Philippe, der das Tor denkbar knapp verfehlte. Ansonsten spielten die Niedersachsen die sich ihnen bietenden Umschaltmomente meist viel zu unsauber aus.

Die "Löwen" aber kamen mutiger aus der Pause - und gingen in der 59. Minute in Führung: Kurucay verwandelte einen Handelfmeter. Paderborns Abwehrspieler Kai Klefisch hatte einen Freistoß des Braunschweiger Innenverteidigers mit dem Ellbogen geblockt. Kurucay trat selbst an und drosch den Ball knallhart ins linke Eck.

Grimaldi gleicht aus, doch Philippe hat das letzte Wort

Das Hochgefühl aber hielt nicht lange: Robin Krauße spielte aus dem Mittelfeld unbedrängt einen Rückpass direkt in den Lauf des Sekunden zuvor eingewechselten Grimaldi, der sich den Ball schnappte und vor Hoffmann eiskalt blieb (61.). Nun ging es hin und her: Klaas setzte einen Kopfball aus acht Metern über das BTSV-Tor (64.), auf der Gegenseite verfehlte Johan Gomez' Schuss sein Ziel nur hauchdünn (65.).

Das Spiel nahm sich nach diesen atemlosen Minuten eine kleine Auszeit, hielt das größte Highlight aus Braunschweiger Sicht aber noch bereit: Donkor startete auf links durch, ließ nahe der Grundlinie Raphael Obermair alt aussehen und legte auf Philippe ab, der den Ball aus kurzer Distanz ins kurze Eck setzte - 2:1 für die Gäste.

Einmal mussten die Niedersachsen noch zittern: Sirlord Conteh scheiterte an der Latte (89.), doch nach fünfminütiger Nachspielzeit brandete grenzenloser Jubel im Gästeblock auf. Der BTSV schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung.

26.Spieltag, 15.03.2024 18:30 Uhr SC Paderborn 1 Braunschweig 2 Tore: 0: 1 Kurucay (59., Handelfmeter) 1 :1 Grimaldi (61.) 1: 2 Philippe (80.)

SC Paderborn: Boevink - Brackelmann (86. S. Conteh), Musliu, Hoffmeier - Obermair, D. Kinsombi, Klefisch (59. Grimaldi), Zehnter (78. Leipertz) - Bilbija, Kostons (78. Ansah), Klaas

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Krauße (90. Griesbeck), Donkor - F. Kaufmann (84. Tauer), Helgason (90. Nikolaou) - Philippe (84. Ujah), Gómez (68. F. Krüger)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Boevink - Brackelmann (86. S. Conteh), Musliu, Hoffmeier - Obermair, D. Kinsombi, Klefisch (59. Grimaldi), Zehnter (78. Leipertz) - Bilbija, Kostons (78. Ansah), KlaasR.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Krauße (90. Griesbeck), Donkor - F. Kaufmann (84. Tauer), Helgason (90. Nikolaou) - Philippe (84. Ujah), Gómez (68. F. Krüger)15000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.03.2024 | 21:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga