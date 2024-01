Wollschläger zurück bei Hansa: Zwischen "Alter Dame" und alter Liebe Stand: 17.01.2024 13:20 Uhr Luca Wollschläger ist vor einigen Wochen zu seinem Jugendclub FC Hansa Rostock zurückgekehrt. Eigentlich ist der von Hertha BSC ausgeliehene Angreifer für die zweite Mannschaft der Mecklenburger vorgesehen. Doch plötzlich darf sich der 20-Jährige Hoffnungen machen, auch im Zweitliga-Team zum Einsatz zu kommen.

Ein Spiel mit den Profis im Ostseestadion - dieser Traum wurde für den aus Bergen auf Rügen stammenden Stürmer bereits am vergangenen Sonntag wahr. Auch wenn der Gegner nur Drittligist VfB Lübeck war, es sich nur um ein Testspiel handelte und er erst in der 84. Minute eingewechselt wurde, so war es für Wollschläger doch ein besonderes Erlebnis.

Und der frühere Junioren-Nationalspieler durfte seine Berücksichtigung für die Generalprobe Hansas für den Rückrunden-Auftakt am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Nürnberg durchaus als Fingerzeig von Coach Mersad Selimbegovic ansehen, vielleicht schon gegen den "Club" zum Profikader zu gehören.

Weitere Informationen Hansa Rostock erneut lange ohne Pechvogel Lukas Scherff Der von Verletzungspech geplagte Verteidiger muss sich einer Knieoperation unterziehen. Scherff hatte wegen eines Wadenbeinbruchs bereits die komplette Hinrunde verpasst. mehr

Selimbegovic testet Wollschläger gegen VfB Lübeck

Wollschläger verfüge über ein Profil, "das wir außer mit Júnior Brumado nicht haben. Deswegen wollten wir ihn einfach mal sehen", erklärte Selimbegovic der "Ostee-Zeitung". "Ich denke, das macht was mit dem Gegner, wenn einer da vorne mit dem Rücken zum Tor die Bälle festmachen kann und wir nachkommen können."

Worte, die aufhorchen lassen, auch wenn der Coach ankündigte, dass der Youngster erst einmal für die abstiegsbedrohte Regionalliga-Mannschaft auflaufen werde. "Alles Weitere liegt in seinen Händen", ergänzte Selimbegovic allerdings vielsagend.

Hansa nach Brumado-Sperre im Sturm ausgedünnt

Wollschläger scheint also reele Chancen auf Zweitliga-Einsätze zu haben, zumal Brumado die Vorbereitung wegen einer Virunsinfektion verpasste und wegen seiner Roten Karte gegen den FC Schalke 04 ohnehin noch bis zum 5. Februar gesperrt ist. Und einen anderen Typ "Brecher" haben die Mecklenburger nicht im Kader. Überhaupt stehen Selimbegovic aktuell in Serhat-Semih Güler und Juan-José Perea nur zwei nominelle Mittelstürmer zur Verfügung.

Lukas Hinterseer wäre zwar nach überstandenem grippalen Infekt wieder einsatzbereit, der Österreicher soll den Club aber verlassen. Mit dem Routinier wird bei Hansa nicht mehr geplant - das wurde ihm unlängst mitgeteilt.

Weitere Informationen Hansa trotz Niederlage im Test positiv für die Rückrunde Im zweiten Trainingsspiel im Türkei-Trainingslager macht ein neuer Spielstil Mut für die zweite Saisonhälfte. mehr

Wollschläger schnupperte schon Bundesliga-Luft

Apropos planen: Das können die Mecklenburger Stand jetzt auch mit Wollschläger nicht. Das Sturmtalent ist lediglich bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen. Beim Berliner Zweitligisten läuft sein Vertrag noch bis 2025. Vor dreieinhalb Jahren hatte sich der junge Mann der "Alten Dame" angeschlossen, war aus der Hansa-Jugend in die U17 des Hauptstadtclubs gewechselt. An der Spree lief es zunächst richtig gut für das Sturmtalent. 2022 zog er mit der U19 ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein und kam sogar zu zwei Kurzeinsätzen im Bundesliga-Team.

Startelf-Einsatz in Relegation gegen den HSV

Höhepunkt seiner noch jungen Karriere war dann das Relegationshinspiel vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion gegen den Hamburger SV (0:1). Der damalige Hertha-Coach Felix Magath ließ den Youngster überraschend von Beginn an auflaufen, wechselte ihn zur Halbzeit allerdings aus.

Glückloses Intermezzo bei Rot-Weiss Essen

Hertha blieb nach einem 2:0-Erfolg im Rückspiel beim HSV in der Beletage - und Wollschläger zunächst bei den Profis. Er absolvierte die gesamte Saisonvorbereitung mit dem Bundesliga-Team, wurde bald darauf allerdings an Rot-Weiss Essen ausgeliehen. Beim Drittligisten kam der Stürmer nur sporadisch zum Einsatz. Und nach seiner Rückkehr nach Berlin wurde er zur U23 geschickt.

13 Mal spielte der 20-Jährige in der Hinrunde für die "Hertha-Bubis" - das vorerst letzte Mal am 20. Dezember des vergangenen Jahres. Der Gegner der Berliner hieß Hansa Rostock II. Die Hauptstädter siegten mit 1:0 und vergrößerten damit die Abstiegssorgen der Mecklenburger.

Bei Hansa für die U23 verpflichtet

Kurz nach dem Jahreswechsel gab Hansa deshalb die Verpflichtungen seiner früheren Jugendspieler Julian Albrecht (Kickers Offenbach) und Wollschläger bekannt. "Trotz ihres noch jungen Alters bringen beide bereits Erfahrung und Qualität auf genau dem Niveau mit, das gebraucht wird und sie sofort einsatzfähig macht", sagte Sportdirektor Kristian Walter. Dass einer der beiden für die U23 geholten Zugänge schon bald ein Thema für die Profis werden würde, das konnte zu diesem Zeitpunkt bei Hansa noch niemand ahnen.

Aber das Fußballgeschäft ist eben ein sehr schnelllebiges. Davon kann selbst Wollschläger mit seinen erst 20 Jahren schon ein Lied singen...

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 20.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga