Keine Schale bei der Party! HSV wird nach Pleite in Fürth Zweiter Stand: 18.05.2025 17:25 Uhr Aufsteiger HSV hat die Meisterschaft in der 2. Liga verpasst. Die Hamburger unterlagen bei Greuther Fürth am Sonntag im letzten Saisonspiel mit 2:3 (0:1). Da Köln parallel gewann, beendet das Team von Trainer Merlin Polzin die Spielzeit auf Platz zwei, bei der Party am Montag gibt es also keine Schale.

von Tobias Knaack

Die Hamburger boten am Fürther Ronhof zwar keine schlechte Leistung, ließen aber die letzte Konsequenz vermissen. Die hätte es angesichts des klaren Erfolgs des 1. FC Köln über Kaiserslautern (4:0) gebraucht, um selbst zu gewinnen und bei der großen Aufstiegs-Party am Montag auch mit einer Trophäe feiern zu können.

Die Treffer von Jean-Luc Dompé (50.) und Robert Glatzel (67.) aber reichten dafür nicht. Mann des Spiels war Fürths Felix Klaus mit einem Dreierpack (41., 57. und 63.).

Immerhin eine persönliche Auszeichnung gab es am Sonntag für den HSV: Davie Selke, gegen die Spielvereinigung zunächst nur auf der Bank, hat die Torjägerkanone mit 22 Treffern gewonnen.

Weitere Informationen Zeit- und Routenplan steht: So feiert der HSV am Montag den Doppel-Aufstieg Nach dem Bundesliga-Aufstieg der Männer und Frauen gibt es am Tag nach dem letzten Saisonspiel eine große Feier in der Innenstadt. Der NDR überträgt live. mehr

HSV hat die Chancen, Fürth macht das Tor

Von einem Aufstiegskater war bei den Hamburgern zunächst nichts zu spüren, sie waren sofort gut in der Partie: William Mikelbrencis hatte per Volley einen guten Abschluss (16.), Fabio Baldé nach einer Flanke von Dompé die erste Großchance der Partie: Nahuel Noll parierte dessen Schuss stark (21.).

Drei Minuten später hatte Fürths Keeper dann aber Glück, dass Sebastian Schonlau den Ball über das Tor jagte, nachdem Noll ihn im Zweikampf mit Glatzel hatte fallen lassen.

In der Folge beruhigte sich die Partie - und in der 41. Minute stellte Klaus die Partie ein Stück weit auf den Kopf. Nach einem langen Einwurf von der linken Seite verlängerte Noel Futkeu per Kopf, ehe Klaus den Ball im zweiten Anlauf aus kurzer Distanz unter die Latte nagelte. Für den Torschützen, im Winter zur Spielvereinigung zurückgekehrt, war es eine Erleichterung - zuvor war er bei 41 Versuchen ohne Treffer geblieben. Bis zu jener 41. Minute ein Liga-Rekord der traurigen Sorte.

Weitere Informationen HSV-Aufstieg in die Bundesliga - Für viele eine gefühlte Meisterschaft Die Hamburger sind zurück in der Beletage des deutschen Fußballs. Für viele Anhänger ist das der größte Erfolg, den sie mit dem Club erleben. Auch für den Autor. mehr

Klaus kontert Dompé mit zwei Treffern

Hatte der HSV vor der Pause keine Antwort mehr auf den Rückstand, folgte diese kurz nach Wiederbeginn. Dompé zog einen Freistoß aus halbrechter Position über die Fürther Mauer und Noll patzte schwer. Auf der Linie bugsierte er den Ball in den eigenen Winkel (50.).

Wenig später aber waren die Gastgeber wieder vorne, weil Mikelbrencis ein mindestens ebenso großes Geschenk verteilte. Im eigenen Strafraum vertändelte er zunächst gegen Branimir Hrgota den Ball und traf den Schweden dann leicht am Fuß. Strafstoß! Klaus versenkte den Ball souverän (57.) und schnürte, jetzt im Flow, nur sechs Minuten den Dreierpack, als er einen Abpraller von der Strafraumkante in die Maschen jagte.

Glatzels Tor zu wenig

Das Ende aller Schalen-Träume des HSV? Noch nicht ganz. Denn Glatzel verkürzte zunächst mit einem schmeichelhaften Elfmeter (67.). Hrgota hatte Schonlau bei einer Ecke leicht an der Schulter gehalten.

Die Hamburger warfen alles nach vorne, mehr als ein Lattentreffer des kurz zuvor eingewechselten Selke (75.) und einen guten Abschluss Dompé in der Nachspielzeit (90.+1) aber brachten sie nicht mehr zustande.

34.Spieltag, 18.05.2025 15:30 Uhr Greuther Fürth 3 Hamburger SV 2 Tore: 1 :0 F. Klaus (41.) 1: 1 Dompé (50.) 2 :1 F. Klaus (57., Foulelfmeter) 3 :1 F. Klaus (63.) 3: 2 Glatzel (67.)

Greuther Fürth: Noll - G. Jung, Quarshie, Itter - Asta (83. Meyerhöfer), M. Dietz, Consbruch (60. Green), John (76. Gießelmann) - F. Klaus, Hrgota - Futkeu (76. Srbeny)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis (70. Richter), Schonlau, Elfadli, Muheim - Meffert (82. Rössing-Lelesiit) - Karabec (70. Selke), L. Reis - Baldé (70. Sahiti), Glatzel, Dompé

Zuschauer: 16126 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Noll - G. Jung, Quarshie, Itter - Asta (83. Meyerhöfer), M. Dietz, Consbruch (60. Green), John (76. Gießelmann) - F. Klaus, Hrgota - Futkeu (76. Srbeny)Heuer Fernandes - Mikelbrencis (70. Richter), Schonlau, Elfadli, Muheim - Meffert (82. Rössing-Lelesiit) - Karabec (70. Selke), L. Reis - Baldé (70. Sahiti), Glatzel, Dompé16126 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.05.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga