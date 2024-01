Hansa trotz Niederlage im Test positiv für die Rückrunde Stand: 10.01.2024 19:00 Uhr Im zweiten Trainingsspiel im Türkei-Trainingslager unterliegen die Rostocker dem Linzer ASK 1:2. Ein neuer Spielstil macht Mut für die zweite Saisonhälfte.

von Stefan Leyh

Mit dem Ergebnis waren sie nicht zufrieden, mit der gezeigten Leistung über weite Strecken schon. Zum Abschluss des Trainings-Camps in der Türkei verloren die Mecklenburger gegen den österreichischen Bundesligisten Linz durch ein spätes Freistoßtor 1:2. "Wir haben gesehen, wenn wir den Gegner früh stören und Ballgewinne haben, dass unweigerlich gute Torchancen bei herauskommen", resümierte Mittelfeldspieler Simon Rhein. "Wenn wir den letzten Pass noch besser spielen und konsequenter sind, kommen wir zu sehr guten Möglichkeiten."

Kurzes, intensives Trainingslager

Eine Woche lang hat sich Hansa in Belek auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet und dabei neue taktische Mittel einstudiert. Die Intensität sei hoch gewesen, betonen die Spieler. "Wir haben versucht, als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen, die Inhalte des neuen Trainers zu adaptieren", sagt Innenverteidiger Oliver Hüsing. "Aber die Arbeit geht weiter, wir müssen in Rostock weitermachen." Bevor es in der Liga in anderthalb Wochen für Hansa zum 1. FC Nürnberg geht, absolviert das Team am Sonntag gegen Drittligist VfB Lübeck noch ein letztes Testspiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.01.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga