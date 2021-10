"Wölfinnen" mit Schützenfest in der Königsklasse Stand: 13.10.2021 20:36 Uhr Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben den ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League eingefahren. Die "Wölfinnen" gewannen am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Servette Genf mit 5:0 (3:0).

von Martin Schneider

Nach dem 3:3 gegen den FC Chelsea zum Auftakt haben die Niedersächsinnen nach zwei Partien in der Königsklasse nun vier Punkte auf dem Konto. Die Grün-Weißen überzeugten gegen die Schweizerinnen trotz großer Verletzungssorgen auf ganzer Linie und spielten ihre individuelle Überlegenheit aus. Für Außenseiter Genf war es nach dem 0:3 gegen Juventus Turin bereits die zweite Niederlage.

"Wölfinnen" widmen Treffer verletzter Wolter

Die "Wölfinnen" übten von Beginn an Druck auf die Gästinnen aus, liefen früh an und drängten auf eine schnelle Führung. Die Servette-Abwehr hielt dem Druck zunächst stand - bis zur 17. Minute. Dann führte eine Fehlerkette im Servette-Abwehrverbund zur Wolfsburger Führung. Tabea Waßmuth setzte erst im Strafraum energisch nach und scheiterte dann mit ihrem Schuss an Gäste-Torhüterin Ines Pereira, im Nachschuss traf Svenja Huth.

Das 1:0 widmeten die Gastgeberinnen mit einer T-Shirt-Aktion der verletzten Pia-Sophie Wolter, die sich am vergangenen Sonntag beim 3:0-Heimsieg gegen Köln das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte.

Waßmuth sorgt für Vorentscheidung

Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Waßmuth mit zwei Toren für die Vorentscheidung in der Partie. Nach einer Ecke bekam Genf den Ball nicht weg, Turid Knaack setzte Waßmuth in Szene, die aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (26.). In der 43. Minute bediente Jill Roord die 25-Jährige, die den Ball zum 3:0 ins Tor spitzelte. Es waren die Treffer Nummer drei und vier in der Königsklasse für Waßmuth, die bereits gegen Chelsea doppelt getroffen hatte.

Janssen und Smits erhöhen

Die Wolfsburgerinnen ließen es im zweiten Abschnitt etwas ruhiger angehen, kamen aber dennoch zu sehenswerten Torchancen. Die erste davon nutzte Dominique Janssen in der 51. Minute zum 4:0, wieder ging ein Eckball dem Treffer voraus. Beim 5:0 in der 68. Minute jubelte Jokerin Joelle Smits. Die Niederländerin wurde von der ebenfalls eingewechselten Lotta Cordes steil geschickt und vollendete ins rechte Eck. Beim Pass von Cordes hatte Smits das Glück auf ihrer Seite, die Fahne der Linienrichter blieb unten trotz abseitsverdächtiger Position der Niederländerin. Doch das konnte den dominanten Auftritt und völlig verdienten Sieg der "Wölfinnen" nicht trüben.

