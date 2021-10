VfL-Fußballerinnen erneut monatelang ohne Stürmerin Pajor Stand: 04.10.2021 14:35 Uhr Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss den monatelangen Ausfall seiner Leistungsträgerin Ewa Pajor verkraften. Die Stürmerin kehrte verletzt von der polnischen Nationalmannschaft zurück.

Wie der DFB-Pokalsieger am Montagnachmittag mitteilte, muss sich die 24-Jährige in den kommenden Tagen einem Eingriff am linken Knie unterziehen. Eine Prognose über ihre genaue Ausfallzeit sei vom Heilungsverlauf abhängig und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, hieß es. Pajor hatte erst im März nach rund sechsmonatiger Zwangspause infolge einer Verletzung am selben Knie ihr Comeback gefeiert.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Frauen-Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kellermann: "Ein großer Schock für uns alle"

"Die Nachricht von Ewas erneuter Verletzung, verbunden mit einer wiederum langen Ausfallzeit, ist ein großer Schock für uns alle, besonders aber natürlich für Ewa selbst", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. Pajor hatte die Blessur laut den Wolfsburgern während ihrer Zeit beim Nationalteam Ende September erlitten. An den ersten vier Bundesliga-Spieltagen war die Polin dreimal erfolgreich und ist damit beste Schützin der Niedersächsinnen. Nun müssen andere Spielerinnen für die Ausnahmestürmerin in die Bresche springen.

"Wir sind von den Offensivoptionen in unserem Kader überzeugt, wissen aber nur zu gut, dass ihre Fähigkeiten nicht eins zu eins ersetzt werden können", erklärte Kellermann.

Weitere Informationen Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nach Umbruch in Außenseiterrolle Der Vizemeister hat wie in den Vorjahren wichtige Spielerinnen abgeben müssen. Zudem löste Tommy Stroot Stephan Lerch als Trainer ab. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.10.2021 | 14:25 Uhr