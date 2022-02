Wolfsburg verpflichtet Nationalspielerin Brand aus Hoffenheim Stand: 14.02.2022 16:45 Uhr Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat eines der größten europäischen Talente verpflichtet. Vom Ligarivalen TSG Hoffenheim wechselt die 19 Jahre alte Stürmerin Jule Brand zur kommenden Serie zu den Niedersächsinnen.

Wie der Werksclub am Montag mitteilte, unterzeichnete die Nationalspielerin einen Vertrag bis 2025 bei den "Wölfinnen". Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Cubs Stillschweigen. Der Kontrakt der Angreiferin bei den Kraichgauerinnen war noch bis zum Ende der kommenden Saison datiert. Neben Wolfsburg hatten diverse andere Clubs Interesse an der U17-Europameisterin von 2019 gezeigt. Ihre Wahl fiel nun auf den aktuellen Erstliga-Zweiten.

Brand vom Wolfsburger "Gesamtpaket" überzeugt

"Letztlich hat mich das Gesamtpaket beim VfL Wolfsburg, der seit vielen Jahren sowohl in Deutschland als auch in Europa um Titel spielt, absolut überzeugt. Ich denke, dass dieser Wechsel der optimale Schritt für meine weitere Entwicklung ist", erklärte Brand, die sich gerade mit dem DFB-Team auf den Arnold Clark Cup in England vorbereitet. Am Donnerstag trifft die Nationalmannschaft beim EM-Vorbereitungsturner in Middlesbrough auf Spanien mit Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Die hat die baldige Wolfsburgerin schon in der Champions League kennengelernt, als sie mit Hoffenheim nach den Gruppenspielen knapp ausschied. Der TSG fehlten zwei Tore zum Weiterkommen.

Tor und Vorlage beim Nationalmannschaft-Debüt

Dass sich der krasse Außenseiter im "Königsklassen"-Konzert so teuer verkaufte, gründete auch auf den exzellenten Leistungen von Brand, über die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Jule weiß manchmal noch gar nicht, was sie alles kann. Die hat noch so viel in petto." Ihr Debüt im Nationalteam hatte die aus Germersheim in der Pfalz stammende Angreiferin am 10. April des vergangenen Jahres gegen Australien (5:2) gefeiert. Nach ihrer Einwechslung in der 59. Minute benötigte sie gerade einmal 180 Sekunden für ihr erstes Tor im DFB-Dress. Das 4:0 durch Laura Freigang bereitete sie zwei Minuten später vor.

Seitdem hat die Teenagerin neun weitere Partien für Deutschland bestritten. Ihre eindrucksvolle Gesamtbilanz: vier Treffer und sechs Vorlagen.

Voss-Tecklenburg: "Sie hat eine Bolzplatzmentalität"

Die Chancen des Ausnahmetalents auf eine Teilnahme an der EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) dürften also gut stehen. Und Brand träumt bereits jetzt vom großen Triumph auf der Insel. "Wenn wir dort sind, haben wir auch das Ziel, Europameister zu werden", sagte die 19-Jährige. Spätestens dann werden noch mehr Augen auf die Angreiferin mit dem starken linken Fuß gerichtet sein. "Ich hoffe, dass Jule sich ihre Unbekümmertheit bewahren kann. Sie ist sehr wissbegierig und nie zufrieden, hat eine Bolzplatzmentalität", erklärte Voss-Tecklenburg.

Brand gilt als Instinktfußballerin, hat Tempo aus dem Stand und geht oft die richtigen Laufwege. Taktiktraining sei nicht so ihr Ding, sagte sie unverblümt. "Klar, das ist auch sehr wichtig. Aber einfach zocken - das ist geil im Fußball."

Englische und spanische Clubs wollten Brand verpflichten

Ihr unbeschwerte Art und ihr Talent sind auch ausländischen Top-Clubs nicht verborgen geblieben. Brand gab auf Nachfrage zu, dass es "eventuell das eine oder andere Angebot" aus England und Spanien gab und lächelte dabei. Irgendwann möchte sie im Ausland spielen, ergänzte die 19-Jährige. Ihre nächste Station wird aber Wolfsburg sein, was beim Werksclub für große Freude sorgt.

"Jule zählt nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu den größten und somit auch gefragtesten Talenten. Mit ihrem Tempo sowie ihren individuellen Offensivqualitäten strahlt Jule schon in jungen Jahren eine extreme Torgefahr aus. Darüber hinaus passt sie auch charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des VfL.

