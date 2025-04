Eintracht Braunschweig: Die nächsten drei Big Points im Abstiegskampf Stand: 19.04.2025 15:28 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kämpft sich weiter eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller. Am Sonnabend bezwangen die Niedersachsen den Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0) und feierten damit den dritten Sieg in Folge.

von Johannes Freytag

Lino Tempelmann und Rayan Philippe waren die gefeierten Torschützen der Blau-Gelben, die nach dem SC Paderborn (3:2) und dem HSV (4:2) nun auch den dritten Aufstiegsanwärter hintereinander besiegten und inklusive des 1:1 bei Preußen Münster seit vier Spielen ungeschlagen sind. Fünf Punkte Vorsprung sind es vorerst auf den Relegationsrang, sieben auf den ersten Abstiegsplatz - die Konkurrenz aus Münster (in Köln) und Ulm (gegen Hertha BSC) spielt erst am Sonntag.

In Regensburg fehlt ein Trio gesperrt

"Unfassbar geil", jubelte Torschütze Tempelmann nach der Partie im Interview, attestierte seiner Mannschaft "ein super Spiel" und fügte hinzu: "Siege geben Kraft und wir sehen, wozu wir imstande sind. Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir für jede Mannschaft schwer zu schlagen."

Kommenden Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert das Team von Trainer Daniel Scherning beim Schlusslicht Jahn Regensburg - allerdings dann ohne Tempelmann, Leon Bell Bell und Paul Jaeckel. Alle drei sahen gegen Kaiserslautern jeweils ihre fünfte Gelbe Karte und sind daher gesperrt.

Erste Spielhälfte ohne spielerische Höhepunkte

Die rund 22.000 Zuschauer im Eintracht-Stadion bekamen im ersten Durchgang eine zähe Partie zu sehen. Beide Abwehrreihen standen sicher - die Arbeit GEGEN den Ball funktionierte in beiden Teams sehr gut, die Arbeit MIT dem Ball hingegen oft mangelhaft. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, ohne dabei allerdings ein Offensivfeuerwerk abzubrennen.

Die einzigen nennenswerten Torgelegenheiten der ersten 45 Minuten vergab der BTSV: Philippe kam zwar im Strafraum an den Ball, traf ihn jedoch nicht richtig (18.), Raymond Tachies Direktabnahme wurde geblockt (38.). Die Gäste aus der Pfalz, immerhin noch im Rennen um die Aufstiegsplätze, verzeichneten in der ersten Hälfte nicht einen einzigen Schuss aufs Gehäuse von Ron-Thorben Hoffmann.

BTSV-Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn

Das Bild änderte sich zunächst nach Wiederbeginn. Denn nun war Kaiserslautern am Drücker, schnürte den BTSV förmlich ein und hatte durch Ragnar Ache den ersten Abschluss (49.). Aber die Eintracht befreite sich eindrucksvoll mit einem Doppelschlag: FCK-Profi Tim Breithaupt ermöglichte jeweils mit zwei Ballverlusten schnelle Braunschweiger Offensivaktionen: Die erste vollendete Tempelmann von der halblinken Seite zum 1:0 (51.), die zweite Philippe von rechts zum 2:0 (53.).

Partie nimmt Fahrt auf

Der Doppelschlag war ein Dosenöffner für die Partie, die nun packende Torraumszenen auf beiden Seiten bot: Tachie scheiterte gleich zweimal an Julian Krahl (56., 59.). Auf der Gegenseite verfehlten Leon Robinson (58.), Ache (64.) und Marlon Ritter das Eintracht-Gehäuse (66.).

Aber die Pfälzer Angriffsbemühungen wurden mit zunehmender Spieldauer ungestümer und unpräziser. Die Eintracht ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verteidigte weiter konzentriert und setzte mit gelegentlichen Kontern Nadelstiche. Vor allem Philippe gelang es, mit seiner Ballsicherheit immer wieder Zeit von der Uhr zu nehmen.

So verrannen die Minuten, in denen Braunschweigs Keeper Hoffmann nur noch ein einziges Mal gefordert war, als er gegen Ache zur Stelle war (88.). Am Ende durften sich die Niedersachsen vom begeisterten Anhang zu Recht für den dritten Sieg in Folge feiern lassen.

30.Spieltag, 19.04.2025 13:00 Uhr Braunschweig 2 K'lautern 0 Tore: 1 :0 Tempelmann (51.) 2 :0 Philippe (53.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Jaeckel, Köhler (81. Bicakcic), Nikolaou - Rittmüller (89. F. Kaufmann), Krauße, Bell Bell (70. Di Michele Sanchez) - Tempelmann, Marie (46. Baas) - Philippe, Tachie (70. Szabó)

K'lautern: Krahl - Sirch, Heuer, M. Bauer - Gyamerah (60. Hanslik), Breithaupt (60. Yokota), Robinson (82. Kaloc), Wekesser (60. Alidou) - Ritter, Redondo (72. Opoku) - Ache

Zuschauer: 22651



