Wieder Corona bei Holstein Kiel: Zweiter Liga droht Terminchaos Eine bislang überragende Saison scheint für den Zweitliga-Vierten Holstein Kiel auf ein bitteres Ende zuzusteuern. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen muss zumindest ein Teil der Mannschaft aufgrund eines positiven Corona-Befunds in Quarantäne.

Dies ordnete am Freitagabend das Gesundheitsamt an, nachdem Torwart Ioannis Gelios positiv getestet worden war. Die Partie gegen Regensburg wurde bereits abgesagt, möglicherweise werden weitere folgen. "Die Entscheidung stellt uns für den restlichen Saisonverlauf vor große Herausforderungen", sagte Kiels Sportchef Uwe Stöver. Der Zweiten Liga droht ein Terminchaos, da auch der SV Sandhausen und der Karlsruher SC derzeit in Quarantäne sind. Ob die Saison wie geplant am 23. Mai beendet werden kann, ist fraglich.

Was entscheiden DFL und Politik?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird sich in den kommenden Tagen intensive Gedanken machen müssen, um auf die angespannte Lage zu reagieren. Möglicherweise werden Hygiene-Maßnahmen noch einmal verschärft oder eine verpflichtende Trainingslager-Quarantäne anordnet.

Einfluss auf den weiteren Fortgang der Saison könnten auch politische Entscheidungen haben. Sollte es aufgrund der sich verschärfenden Corona-Situation doch noch zu einem harten bundesweiten Lockdown kommen, könnte auch der Profi-Fußball zum Erliegen kommen - so wie vor gut einem Jahr.

Es droht ein Mammutprogramm im Mai

Doch auch ohne Lockdown wird es eng im Terminplan, vor allem für Holstein Kiel. Sollte die Quarantäne für die betroffenen Spieler auf 14 Tage festgesetzt werden, könnten die "Störche" frühestens in der letzten Aprilwoche wieder spielen, direkt vor dem Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund am 1. Mai. Insgesamt stehen für Kiel noch acht Ligaspiele auf dem Programm. Die Situation als "große Herausforderungen" (Stöver) zu bezeichnen, ist fast schon untertrieben.

Denn der Aufstiegsaspirant musste jüngst erfahren, wie schwer ein "Kaltstart" nach der Quarantäne ist. Er verlor beide Partien in Bochum (1:2) und Heidenheim (0:1). Die Situation Richtung Saisonende mit einer englischen Woche nach der anderen wäre ungleich komplizierter.

Da nur ein Teil der Mannschaft in Quarantäne ist, könnte es eine Möglichkeit sein, den Kader mit Akteuren aus dem Nachwuchs aufzufüllen, um so die Mindestanzahl an einsatzfähigen Spielern (15) zu erreichen. Dass würde vielleicht den Terminstress mildern, die Ausgangslage aber nur unwesentlich verbessern. So oder so: Holstein Kiel müsste ein überdurchschnittlicher Kraftakt gelingen, um den Traum vom Aufstieg - und vielleicht vom Pokalsieg - doch noch zu realisieren.

