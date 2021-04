Holstein Kiel verliert auch in Heidenheim Stand: 06.04.2021 20:23 Uhr Zweitligist Holstein Kiel hat auch das zweite Spiel nach der Corona- und Länderspielpause verloren. Beim 1. FC Heidenheim unterlagen die Schleswig-Holsteiner am Dienstagabend mit 0:1 (0:1).

von Johannes Freytag

In der Tabelle bleibt die Elf von Trainer Ole Werner mit 46 Zählern Vierter, hat aber dank des Nachholspiels in der kommenden Woche gegen Hannover 96 weiter die Chance, bis auf einen Punkt zum HSV auf Platz zwei und den drittplatzierten Fürthern heranzurücken. Zunächst gastiert am Sonnabend (13 Uhr) aber Jahn Regensburg an der Förde.

Kiel nach Konter in Rückstand

Im Gegensatz zur Niederlage in Bochum standen die "Störche" in Heidenheim anfangs defensiv kompakt und setzten die Gastgeber durch frühes Pressing unter Druck. Gewohnt passsicher ließen die Kieler den Ball durch die eigenen Reihen laufen - ohne dabei allerdings das FCH-Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Doch die Kieler Spielkontrolle hatte nur eine gute Viertelstunde Bestand, dann fiel aus heiterem Himmel das 1:0 für Heidenheim: Nach einem langen Pass behauptete Tim Kleindienst den Ball gegen den stümperhaft agierenden Jannik Dehm, umkurvte auch noch Torwart Ioannis Gelios und schob ein (17.). Wenig später verhinderte Johannes van den Bergh auf der Linie nach einem Kopfball von Oliver Hüsing ein zweites Gegentor (21.). Auch Christian Kühlwetter hatte das 2:0 für die Hausherren auf dem Fuß, doch diesmal war Dehm auf der Höhe und blockte den Schuss des Angreifers (38.).

Der Kieler Offensive fehlte es Kreativität, einzig Fin Bartels hatte eine gute Torgelegenheit, seinen gefühlvollen Schlenzer wehrte Heidenheims Torwart Kevin Müller aber zur Ecke ab (19.).

KSV-Sturmlauf ohne Ertrag

Viel besser wurde es zunächst auch im zweiten Durchgang aus KSV-Sicht nicht. Den ersten gelungenen Abschluss hatte erneut Heidenheim, mit Jan Schöppners Distanzschuss hatte Gelios viel Mühe (57.).

Erst danach kamen die Gäste zu Torgelegenheiten: Der eingewechselte Benjamin Girth scheiterte nach Pass von Jae-sung Lee an FCH-Keeper Müller (58.), Alexander Mühling verzog aussichtsreich (62.). Auch Fabian Reese (75.) und Joshua Mees (78.) vergaben.

So ansehnlich das Kieler Offensivspiel jetzt auch war, so gefährlich blieben die Heidenheimer durch ihre Konter. Robert Leipert (67., 72.) scheiterte ebenso wie Tobias Mohr (80.). So ging es in der Schlussphase hin und her - mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

25.Spieltag, 06.04.2021 18:30 Uhr Heidenheim 1 Holstein Kiel 0 Tore: 1 :0 Kleindienst (17.)

Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Schöppner, Thomalla - Leipertz (78. T. Mohr), Kühlwetter (66. Sessa), Pick (66. Schnatterer) - Kleindienst

Holstein Kiel: Gelios - Dehm (76. Neumann), Lorenz, Wahl, van den Bergh (85. Komenda) - Meffert - Mühling, Porath (52. Girth) - Bartels (52. Reese), Mees (85. Arslan) - J. Lee

Zuschauer:



