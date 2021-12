Werders Weiser an Corona erkrankt und wieder in Quarantäne Stand: 27.12.2021 16:10 Uhr Mitchell Weiser vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Der offenbar ungeimpfte Profi musste sich schon mehrfach in Isolation begeben.

"Mitch hat seit ein paar Tagen Symptome und wird zunächst 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Daher ist klar, dass er nicht mit ins Trainingslager fahren wird", sagte Werders Leiter Scouting und Profifußball Clemens Fritz am Montag. "Wir hoffen natürlich, dass er einen milden Verlauf hat und bald wieder zur Mannschaft stoßen kann."

Über den Impfstatus des 27-Jährigen machte Werder keine Angaben. Da die Leihgabe von Bayer Leverkusen zuvor allerdings schon zweimal als Kontaktperson anderer an Corona erkrankter Werder-Profis in Quarantäne musste, liegt der Schluss nahe, dass Weiser noch ungeimpft ist.

Werder ohne Weiser ins Trainingslager

Weiser wird nun die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte größtenteils verpassen und auch nicht mit den Bremern am 2. Januar ins einwöchige Trainingslager nach Spanien fliegen. Am 15. Januar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) startet Werder mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Restrunde der Zweiten Liga.

