Werder gegen Wolfsburg: Ein Nordduell als Ouvertüre

Eine technisch feine Ballannahme, eine elegante Drehung Richtung Tor und ein satter Kracher mit der linken Klebe in den Winkel - am 11. September 2010 erzielte Nuri Sahin eines der schönsten Tore seiner Karriere. Damals war Sahin 22 Jahre jung und trug das Trikot von Borussia Dortmund. Der Gegner: VfL Wolfsburg - der BVB besiegte die "Wölfe" mit 2:0. Rund acht Jahre später trifft Sahin am Freitagabend zum ersten Mal mit einem anderen Verein auf den VfL - im Trikot von Werder Bremen. Das Nordduell im Weserstadion eröffnet den siebten Spieltag (20.30 Uhr/ im Livecenter bei NDR.de) der Fußball-Bundesliga. Während Werder mit einem Sieg zumindest vorübergehend Rang zwei besetzen würde, geht es für die Wolfsburger vor allem darum, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.

Wird Kohfeldt mit einem Sieg beschenkt?

So ein Traumtor wie im Herbst 2010, das damals den Weg zum Dortmunder Dreier ebnete, könnten die Bremer gegen Wolfsburg ebenfalls gut gebrauchen. Schließlich war die Chancenverwertung am vergangenen Spieltag das größte Problem. Beim 1:2 beim VfB Stuttgart blieb das Team von Trainer Florian Kohfeldt ohne eigenen Treffer, der zwischenzeitliche Ausgleich fiel durch das jetzt schon legendäre Eigentor von VfB-Keeper Ron-Robert Zieler nach eigenem Einwurf. "Mit so einer Leistung werden wir noch einige Punkte holen", sagte der ansonsten zufriedene Kohfeldt, der am Freitag seinen 36. Geburtstag feiert. Seine Mannschaft könnte ihn mit einem Sieg beschenken, muss bei diesem Vorhaben allerdings ohne Martin Harnik auskommen. Der Stürmer fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Damit steigen die Einsatzchancen von "Oldie" Claudio Pizarro, der am Mittwoch 40 Jahre alt geworden ist. In der Innenverteidigung fehlt der gesperrte Milos Veljkovic. Kein Problem für Abwehrchef Niklas Moisander: "Es ändert sich eigentlich nicht viel. Sebastian Langkamp ist ein sehr erfahrener und guter Spieler."

"Wölfe" beim Lieblingsgegner

Die Hanseaten blieben in 15 Heimspielen mit Kohfeldt ungeschlagen und weisen damit zu Hause die aktuell längste Serie aller Clubs ohne Niederlage auf. Die Wolfsburger könnten somit doppelter Spielverderber sein und nicht nur die Geburtstagsparty crashen, sondern auch die starke Serie (Bremer Vereinsrekord) beenden. Und die Wolfsburger wissen, wie man im Weserstadion gewinnt. An der Weser strichen die "Wölfe" ihre meisten Auswärtssiege (neun) ein und holten die meisten Punkte (29). In der aktuellen Bundesliga-Saison wartet das Team von VfL-Trainer Bruno Labbadia, der als Profi für Werder stürmte (63 Spiele/18 Tore), allerdings seit vier Spielen auf einen Sieg. Den bisher letzten Dreier holte der Meister von 2009 Anfang September beim 3:1 in Leverkusen. "Für den Aufwand, den wir betreiben, sind bei uns insgesamt ein paar Punkte zu wenig herausgekommen", so Labbadia, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison oft einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Mehmedi fällt aus - Duo fraglich

Verzichten muss der Übungsleiter an der Weser auf Admir Mehmedi. Der Stürmer fällt wegen Wadenproblemen aus. Noch nicht sicher ist das Mitwirken von Ignacio Camacho (Adduktorenbeschwerden) und Jerome Roussillon (Rückenprobleme).

