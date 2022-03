Werder Bremens Füllkrug: Mal laut, mal sanft - und immer authentisch Stand: 07.03.2022 09:52 Uhr Niclas Füllkrug sagt, was er denkt. Für Werder Bremen ist er ein Torgarant, erzielte gegen Dynamo Dresden seine Saisontreffer 12 und 13. Nach Hochs und Tiefs mit schweren Verletzungen will der 29-Jährige zurück in die Bundesliga.

von Andreas Bellinger

Diesmal war er "on fire" - und nicht Sturmpartner Marvin Ducksch. Aber Zufriedenheit sieht sicherlich anders aus. Dabei hätte Niclas Füllkrug mit zwei Toren im Rucksack und der durch seine Treffsicherheit mühsam verteidigten Tabellenführung in der Zweiten Liga ganz gelassen und fröhlich auftreten können bei seinem Besuch im NDR Sportclub.

Doch natürlich holten auch den gefeierten Bremer Matchwinner die Bilder des Krieges in der Ukraine und das unbeschreibliche Leid der Menschen dort ein. Und auch der Ärger über die nur mäßige Leistung beim 2:1-Heimerfolg gegen Dynamo Dresden wirkte eine Woche nach dem Hochgefühl des Derbysiegs beim HSV als Stimmungsbremse.

Werner: In neun Spielen kann alles passieren

"Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben", sagte Füllkrug und nestelte fast ein bisschen verlegen an seiner Jacke herum. Auch wenn es sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier sind, "wir müssen diese Spiele klarer gestalten". Auch die nächste Partie am Sonnabend beim Tabellen-Siebten Heidenheim (20.30 Uhr/NDR Livecenter) werde wieder interessant.

"Ruhe bewahren, cool bleiben und in den letzten neun Spielen immer 100 Prozent geben", nannte er als probates Mittel, um auch am Ende der Saison oben zu stehen: "Aber der Aufstieg ist noch fern." Und Trainer Ole Werner warnte: "Gerade wir sind doch das beste Beispiel dafür, was in neun Spielen alles passieren kann."

Den erstmals wieder zugelassenen 25.000 Fans im Weserstadion war die phasenweise schwache Leistung (Werner: "In den nächsten Wochen müssen wir wieder deutlich besser spielen.") derweil nicht ganz so übel aufgestoßen. Sie feierten den Doppel-Torschützen, der seinen beiden Frauen in der Loge hinter dem Tor Kusshände schickte. "Meine Frau und Tochter konnte ich nach den beiden Toren sehen; das ist immer besonders schön."

Kohfeldt: "Er ist sehr sensibel"

Unversehens blitzte im Studio in Hamburg-Lokstedt die sanfte Seite des mitunter als schwierig geltenden Mittelstürmers auf. Manche sagen ihm eine große Klappe, aber auch ein großes Herz nach. "Er braucht hohes Vertrauen, das unterschätzt man manchmal", sagte sein früherer Trainer Florian Kohfeldt, der "Fülles" Weg schon im grün-weißen Nachwuchs begleitet hat. "Er ist sehr sensibel."

Aber auch sehr selbstkritisch: "Wir wurden nach zwei Minuten geweckt durch ein Eckball-Gegentor, das darf uns auf gar keinen Fall passieren", analysierte Füllkrug. Doch seine Saisontreffer 12 und 13 rückten die Verhältnisse zurecht.

Lob für Trainer Werner: "Er packt uns immer richtig an"

"Er ist ein absoluter Schlüsselspieler und hat uns heute die drei Punkte beschert", sagte Werner, der Füllkrugs Anteil an den Erfolgen nach seinem Engagement als Anfang-Nachfolger mit jetzt neun Siegen und einem Unentschieden nicht unerwähnt lassen wollte. Füllkrug gab das Lob gerne zurück: "Der Trainer macht das alles ganz unaufgeregt. Man hat das Gefühl, dass er uns immer richtig anpackt. Zwischen Druck und langer Leine." Der frühere Kieler Fußballlehrer darf als Glücksfall auch für den 29-Jährigen gelten, der unter Markus Anfang schon mit einem Abschied aus Bremen geliebäugelt hatte.

Frust und Ärger führten zur Explosion

Frust und Ärger hatten sich zu Beginn der Saison bei dem "Bankdrücker" dermaßen aufgestaut, dass er vor versammelter Mannschaft mit dem eigentlich als friedlich geltenden Fußball-Chef Clemens Fritz gehörig aneinandergeriet. Wie es heißt, soll sich der Stürmer ordentlich im Ton vergriffen haben. Die Funken und Emotionen hätten gesprüht und die Kollegen seien ziemlich irritiert gewesen.

Fritz: "Die Sache ist für uns komplett abgeschlossen. Wir wollten ja einen Spieler haben, der den Mund aufmacht." Füllkrug, der für drei Tage suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt worden war, hat sich rasch wieder eingekriegt und verstanden, fügte aber auch hinzu: "Manchmal ist es ganz gut, Dampf abzulassen, wenn die richtige Reaktion daraus entsteht."

Füllkrugs Spaß, mit "Duckschi" zu spielen

Füllkrug ist immer authentisch, das bestreitet niemand. Er trägt sein Herz auf der Zunge - und sagt das, was er meint, sagen zu müssen. Da können auch unangenehme Worte fallen. "Wir haben uns auch mal klar die Meinung gesagt, wie es nicht geht oder wie es gehen kann", so Ducksch. Mit Erfolg - wie das beinahe blinde Verständnis der beiden Torgaranten zeigt. Zusammen haben sie jetzt 27 Treffer auf dem Werder-Konto - und 43 Scorerpunkte. "Ich bin froh, dass es mit 'Duckschi' so gut klappt", so der Torjäger. "Wir verstehen uns einfach prächtig. Es macht total Spaß, mit ihm zu spielen."

Ducksch: "Manchmal kann er auch heiter sein"

Der gebürtige Hannoveraner und Ehefrau Lisa sind seit 2019 Eltern einer Tochter. Mag sein, dass Füllkrug das Vatersein ruhiger gemacht hat. Direkte Explosionsgefahr bestehe derzeit jedenfalls nicht, obwohl er auch auf dem Spielfeld laut werden kann, wenn es wie gegen Dresden nicht ordentlich läuft. "Er ist eine Führungsperson, auf ihn hören die Spieler", sagte Ducksch im Sportclub und lächelte: "Manchmal kann er auch heiter sein." Als sympathisch im Auftreten, mitunter schwierig im Miteinander, aber immer ehrlich und nie nachtragend, charakterisiert Kohfeldt ihn: "Ich würde 'Fülle' inzwischen aber zugutehalten, dass er seine Emotionalität besser im Griff hat."

Verletzungspech gehört zu seiner Karriere

Füllkrug brauche ein klares Wort und klare Grenzen. Akzeptierte das aber auch, als sein Freund und Mentor, der inzwischen den VfL Wolfsburg trainiert, es ihm sagte: "Flo kennt mich eben einfach sehr gut." Vor drei Jahren hatte Kohfeldt ihn zurück zu den Hanseaten geholt, obschon er Füllkrugs Anfälligkeit für (Knie-)Verletzungen kannte.

Schon 2013 in seiner ersten Zeit bei den Grün-Weißen, zu denen er als 13-Jähriger gekommen war, hatte sich Füllkrug schwer am rechten Knie verletzt. Zur Saison 2019/2020 gab es nach Stationen bei der SpVgg Greuther Fürth, dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 für geschätzte 6,5 Millionen Euro Ablöse einen Neuanfang an der Weser. "Aber das Verletzungspech gehörte weiter zu seiner Karriere", so Kohfeldt.

Kaputte Knie, aber er kann fast alles

Nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr nach Bremen erwischte es Füllkrug auf dem Übungsgelände am Osterdeich abermals. Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie lautete die niederschmetternde Diagnose für den kopfballstarken Mittelstürmer, dessen Karriereende damals näher schien als die Möglichkeit, auf dem Fußballplatz zu reüssieren. "Der Junge wäre ein Stürmer auf ganz hohem Topniveau, wenn er keine kaputten Knie hätte - oder wenigstens ein bisschen heilere", sagte Ducksch jüngst und adelte seinen Sturmpartner, mit dem er das derzeit erfolgreichste Duo der zweiten Bundesliga bildet: "Er kann fast alles."

