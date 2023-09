Wende im Transferpoker: Simon Zoller wechselt zum FC St. Pauli Stand: 01.09.2023 15:19 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Freitag die Verpflichtung von Simon Zoller bekanntgegeben. Der 32 Jahre alte Stürmer wechselt vom Bundesligisten VfL Bochum ans Millerntor und erhält laut Medienberichten eine Zweijahresvertrag.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Clubs Stillschweigen. "Simon Zoller ist ein erfahrener Stürmer, der aktuell und auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er auf absolutem Topniveau für Tore sorgen kann. Generell ist er ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der sein Umfeld besser macht", sagte Sportchef Andreas Bornemann zur Verpflichtung.

Weitere Informationen Transferticker: Hansa holt Junior Brumado - Zoller zum FC St. Pauli Was passiert bei den Fußballclubs im Norden? Der Ticker zum Deadline Day der Sommer-Transferphase. mehr

Auch Trainer Fabian Hürzeler lobte den Neuzugang: "Auf dem Platz und speziell in der Box agiert er clever, bringt viel Erfahrung mit und tritt sehr spielintelligent auf. Simon ist auch bei der Arbeit gegen den Ball sehr fleißig und zuverlässig, dazu taktisch sehr gut ausgebildet, was für unser Spiel extrem wichtig ist."

Spektakuläre Wende im Zoller-Poker

Die Umstände des Transfers sind allerdings bemerkenswert. Laut übereinstimmenden Medienberichten war sich der Angreifer bereits am Donnerstag mit Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf einig, alle Papiere lagen unterschriftsreif vor, selbst der obligatorische Medizincheck war bereits erledigt. Doch der Aufsichtsrat der Rheinländer zögerte noch mit der Zustimmung zum Transfer.

Zu lange, zumindest für Zoller und seinen Berater. Denn als die Gremien der Fortuna am Donnerstagabend endlich grünes Licht für die Verpflichtung des 32-Jährigen gaben, hatte der sich bereits anders entschieden. St. Pauli erfuhr von der Düsseldorfer Hängepartie und unterbreitete Zoller ein Vertragsangebot - was jener annahm.

St. Paulis "Gesamtpaket" habe den Ausschlag gegeben

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung", ließ sich Zoller in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Zwischen verschiedenen Optionen hat mich das Gesamtpaket bei St. Pauli voll überzeugt."

Zoller kam in Bochum auf 109 Einsätze, erzielte 33 Tore und bereitete 21 weitere vor. Insgesamt stand der Stürmer in der Bundesliga in 114 Spielen auf dem Platz, schoss 17 Tore und bereitete acht weitere vor. In der zweiten Bundesliga hat Zoller bislang 119 Einsätze mit 40 Treffern und 19 Vorlagen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.09.2023 | 19:30 Uhr