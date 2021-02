Welling neuer Geschäftsführer beim VfL Osnabrück Stand: 17.02.2021 14:59 Uhr Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Michael Welling als neuen Geschäftsführer und Nachfolger für Jürgen Wehlend vorgestellt. Die Verantwortung im Sport wird weiterhin Benjamin Schmedes tragen.

Welling will den VfL Osnabrück langfristig in der Zweiten Liga etablieren. "Dafür wollen wir die Rahmenbedingungen schaffen", sagte der 49-Jährige am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung. Vor allem in infrastruktureller Hinsicht habe der Club noch großen Nachholbedarf. "Auch einige Drittligisten haben infrastrukturell bessere Bedingungen als wir", sagte Welling, der Verbesserungen im "Dreiklang Wirtschaft, Infrastruktur und Sport" anstrebt.

Welling: "Club hat sich rasant entwickelt"

Von Oktober 2010 bis Februar 2018 war er als geschäftsführender Vorsitzender des Regionalligisten Rot-Weiss Essen tätig. Zuletzt arbeitete er beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 als Direktor Marketing und Vertrieb. Bei den Lila-Weißen tritt er die Nachfolge von Jürgen Wehlend an, der zu Dynamo Dresden gewechselt ist.

Welling: "Für mich ist es vor allem eine Entscheidung für den VfL Osnabrück, und ich freue ich mich bereits jetzt wahnsinnig auf die neue Herausforderung. Der Club hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Diese möchte ich gemeinsam mit meinem zukünftigen Geschäftsführer-Kollegen Benjamin Schmedes und den Mitarbeitern vor Ort weiterführen."

Schmedes sucht den neuen VfL-Trainer

Der für den Sport verantwortliche Schmedes muss derzeit einen neuen Trainer suchen, nachdem sich der VfL am Montag nach sieben Niederlagen in Serie von Marco Grote getrennt hatte. "Das war sicherlich nicht das, was man sich für einen ersten Tag vorgestellt hat", sagte Welling, der am Montag seinen Job bei den Lila-Weißen angetreten hatte. Schmedes freut sich auf die Zusammenarbeit mit Welling. Die Umstellung auf zwei Geschäftsführer sei ein "wichtiger Professionalisierungsschritt", sagte Schmedes.

