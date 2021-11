Wegen Werder-Coach Zenkovic: Anfang offenbar in Corona-Quarantäne Stand: 24.11.2021 18:46 Uhr Werder Bremens Interims-Cheftrainer Danijel Zenkovic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Quarantäne. Ex-Coach Markus Anfang nun offenbar auch.

Nach Informationen des "Spiegel" hat das Gesundheitsamt Köln, wo Anfang seinen ersten Wohnsitz hat, den 47-Jährigen in Quarantäne geschickt. Zenkovic hat seinen ehemaligen Chef gegenüber dem Bremer Gesundheitsamt als Kontaktperson benannt.

Anfang war bei Werder zurückgetreten, weil er einen gefälschten Impfpass vorgezeigt haben soll. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Coach und hatte zuletzt neue Erkenntnisse veröffentlicht, die den Verdacht erhärten. Anfang bestreitet das.

Co-Trainer Zenkovic hatte die Mannschaft nach dem Anfang-Abgang interimsweise übernommen und beim 1:1 gegen Schalke 04 auf der Bank gesessen.

Auch Werders Rapp in Quarantäne

Neben Zenkovic wurde am Montag aus dem Bremer Team auch Mittelfeldspieler Nicolai Rapp positiv getestet und musste sich in Quarantäne begeben. Beide werden am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel nicht zur Verfügung stehen. Zenkovic und Rapp seien vollständig geimpft. Alle anderen Spieler und Team-Mitglieder wurden demnach am Dienstag negativ getestet.

"Beide haben Symptome aufgewiesen, so dass sie PCR-Tests durchgeführt haben, die positiv ausgefallen sind. Ob sie sich im privaten oder im mannschaftlichen Umfeld angesteckt haben, steht noch nicht fest", erklärte Werders Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann.

Vergangene Woche war bereits Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

U19-Coach Brand der nächste Interimstrainer

Aktuell betreut U19-Coach Christian Brand die Bremer Mannschaft und wird vermutlich am Sonnabend als nächster Interimscoach auf der Werder-Bank sitzen, wenn die Hanseaten zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel antreten. Am Mittwochabend lud der Club jedenfalls zur obligatorischen Spieltagspressekonferenz am Freitag mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann und eben Brand ein. Unterstützt wird der ehemalige Werder-Profi von Cedric Makiadi, der von 2013 bis 2015 ebenfalls für die Bremer spielte.

Laut übereinstimmenden Medienberichten strebt Werder die Verpflichtung von Ex-Kiel-Coach Ole Werner als Anfang-Nachfolger an.

