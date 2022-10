Walter: "Hipper" HSV soll auch gegen Lautern Spaß machen Stand: 07.10.2022 08:12 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV will am Samstagabend gegen den starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern seine Erfolgsserie ausbauen. Das heimische Volksparkstadion ist ausverkauft.

Dass nach zehn Spieltagen noch nicht nicht einmal ein Drittel der Saison absolviert worden ist, wusste natürlich auch Tim Walter. Doch der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters HSV stellte in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) seinem Team und eigentlich auch sich selbst Komplimente aus.

"Wir haben dem Publikum zuletzt gezeigt, dass wir Spaß machen. Es ist wieder hip, zum HSV zu gehen. Da springt ein Funke auf die Besucher über", befand der 46-Jährige.

57.000 Zuschauer im Stadion dabei

Dies ist auch nicht von der Hand zu weisen. Zwar kassierte der Top-Favorit auf den Bundesliga-Aufstieg seine einzigen beiden Saisonniederlagen - ein 0:1 gegen Hansa Rostock und ein 1:2 gegen Darmstadt 98 - im heimischen Volksparkstadion. Doch in den vergangenen beiden Partien an besagter Spielstätte, gegen den Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf, kam bereits sehr viel positive Energie von den Rängen. Gegen die "Roten Teufel" dürfte es sogar noch etwas mehr werden. Die Voraussetzungen dafür stimmen zumindest: Die Partie ist mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.

Befeuert wurde die neue Begeisterung in der Elbmetropole aber vor allem durch die Leistungen des HSV außerhalb der Stadtgrenzen. Alle fünf Partien in der Fremde gewann das Walter-Team. Eigentlich könnte alles so schön sein, gäbe es da nicht wieder einmal Unruhen im Verein, diesmal im Vorstand und im Aufsichtsrat.

HSV-Trainer Walter: Nebengeräusche ausblenden

Walter ist zuversichtlich, dass sich sein Team dadurch nicht in der Konzentration auf die Partie mit dem starken Aufsteiger (als Tabellensiebter in den elften Spieltag) stören lässt. "Wir nehmen die Nebengeräusche wahr, lassen sie aber nicht an uns heran. Wir gehen unverdrossen unseren Weg weiter und merken, dass die Fans ihn mitgehen", sagte der Coach. "Nach oben zu kommen ist einfach, oben zu bleiben schwer. Von daher liegt noch ein langer Weg vor uns, aber das nehmen wir an."

Ex-HSV-Profi Opoku vor Debüt beim FCK

Für die Fans wird es ein Wiedersehen mit Ex-HSV-Spieler Aaron Opoku geben. In seinem letzten Spiel für die Hamburger am 19. August war er acht Minuten nach seiner Einwechslung mit einer Roten Karte von Platz geflogen. Opoku war für fünf Spiele gesperrt worden und hat noch keine Partie für Kaiserslautern bestritten. Nun könnte es ausgerechnet an der ehemaligen Wirkungsstätte zur Premiere im FCK-Dress kommen.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

1. FC Kaiserslautern: Luthe - Durm, Tomiak, Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Zimmer, Klement, Redondo - Boyd

