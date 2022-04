VfL Wolfsburg rehabilitiert sich für das Dortmund-Debakel Stand: 22.04.2022 22:20 Uhr Den Fußballern des VfL Wolfsburg ist eine eindrucksvolle Wiedergutmachung für das 1:6 vergangene Woche in Dortmund gelungen. Am Freitagabend setzten sich die Niedersachsen gegen allerdings früh dezimierte Mainzer mit 5:0 (5:0) durch.

von Johannes Freytag

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, bei der Max Kruse mit drei Treffern herausragte, hat damit nicht nur die geforderte Reaktion gezeigt, sondern dürfte nun auch nichts mehr mit dem Bundesliga-Abstieg zu tun haben. 37 Zähler hat der VfL auf seinem Konto. Da sich die Kellerkinder Berlin, Stuttgart und Bielefeld noch in direkten Duellen die Punkte wegnehmen, dürfte das aktuelle Polster von neun Punkten auf den Relegationsrang und elf auf den ersten Abstiegsplatz reichen. Beim Gastspiel in einer Woche in Stuttgart können die "Wölfe" auch rechnerisch alles klar machen.

Schnelle VfL-Führung durch Wind, Rot für Mainzer Tauer

Für den peinlichen Auftritt in Dortmund durften sich nahezu alle VfL-Profis rehabilitieren, die dort in der Startelf gestanden hatten. Lediglich Maxence Lacroix fehlte verletzt, für ihn spielte Jérôme Roussillon. Kohfeldt stellte defensiv zudem auf eine Vierer-Abwehrkette um. Roussillon links und Ridle Baku rechts sorgten über die Außenbahnen für viel Schwung und folgerichtig gingen die "Wölfe" schnell in Führung.

Bakus Flanke setzte Lukas Nmecha mit der Hacke an den Pfosten, Jonas Wind staubte zum 1:0 ab (8.). Wolfsburg wirbelte weiter und hatte dann auch noch den Video-Assistenten auf seiner Seite: Nach einem Elfmeterpfiff - Niklas Tauer hatte Nmecha unstrittig zu Fall gebracht - zeigte Schiedsrichter Harm Osmers dem Mainzer nach Studium der Videobilder die Rote Karte. Tauer war letzter Mann gewesen. Kruse verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0 (24.).

Kruse schnürt den Dreierpack

In Überzahl hatten die Gastgeber nun leichtes Spiel und boten den gut 19.000 Fans im Stadion Zauberfußball: Einen weiten Diagonalpass von Maximilian Arnold leitete Baku von rechts direkt in den Strafraum weiter, wo Kruse zum 3:0 per Dropkick vollstreckte (35.). Kurz darauf landete der Ball nach einer verunglückten Mainzer Abwehraktion vor den Füßen von Wind, der Däne erzielte seinen zweiten Treffer - 4:0 (42.).

Und damit nicht genug: Kruse schnürte noch vor der Pause den Dreierpack (45.+2) und egalisierte damit gewissermaßen den Wolfsburger Pausen-Rückstand beim BVB. Fünf Tore hatte der VfL zudem seit seinem Aufstieg in die Bundesliga vor 25 Jahren noch nie in einer Halbzeit erzielt.

VfL schaltet in den Schongang

Kurz nach Wiederbeginn hatte Jonathan Burkardt die Gelegenheit zum 1:5, scheiterte jedoch am großartig reagierenden Koen Casteels (52.), der auch im ersten Durchgang gegen den Mainzer Angreifer ein mögliches Gegentor verhindert hatte.

Wolfsburg hatte weiter alles im Griff, ohne dabei jedoch den Offensivwirbel des ersten Durchgangs zu zeigen. Mainz stand nun defensiv auch stabiler, die "Wölfe" jagten nicht mehr mit der letzten Konsequenz jedem Ball nach. So plätscherte die Partie ohne nennenswerte Strafraumszenen dahin, den Fans war es egal: Sie erfreuten sich mit Dauergesängen an der hohen Führung und dem wohl gelungenen Klassenerhalt.

31.Spieltag, 22.04.2022 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 5 1. FSV Mainz 0 Tore: 1 :0 Wind (8.) 2 :0 Kruse (24., Foulelfmeter) 3 :0 Kruse (35.) 4 :0 Wind (42.) 5 :0 Kruse (45. +2)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku (74. Mbabu), Bornauw, Brooks, Roussillon - Arnold - Schlager (64. F. Nmecha), Gerhardt - L. Nmecha (64. Bialek), Wind (74. M. Philipp), Kruse (81. Paredes)

1. FSV Mainz: Zentner - Tauer, S. Bell, Niakhaté - Widmer, Barreiro Martins, Lucoqui (46. Martín) - Stach (46. Papela), Boetius (46. Kohr) - Burkardt (72. Onisiwo), Ingvartsen (46. Hack)

Zuschauer: 19055



