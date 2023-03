VfL Osnabrück unter Schweinsteiger im Aufwind - auch in Saarbrücken? Stand: 03.03.2023 10:40 Uhr Nach schwachem Saisonstart hat sich Fußball-Drittligist VfL Osnabrück zu einem Aufstiegsanwärter gemausert. Trainer Tobias Schweinsteiger hat auf besondere Art Erfolg - auch am Sonnabend im Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken? Der NDR zeigt die Partie live.

von Christian Görtzen

Von Trainern der alten Schule ist im Fußball schnell die Rede, wenn ein autoritärer Stil gepflegt und Disziplin als Schlüssel zum Erfolg angesehen wird. Es wirkt dabei häufig so, als stünde der Übungsleiter über den Dingen - verliert die Mannschaft, ist von ihm kaum Selbstkritik zu hören. Tobias Schweinsteiger vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück wäre demnach ein Trainer der neuen Schule. Das zeigte sich jüngst nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth, das nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren ging.

Schweinsteiger schonungslos in der Selbstreflexion

"Das geht auf meine Kappe. Nicht richtig eingestellt, schlechtes In-Game-Coaching, keine guten Wechsel zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb können die Jungs eigentlich nichts dafür, weil ich sie immer wieder aus dem Tritt gebracht habe", sagte der zwei Jahre ältere Bruder von Bastian Schweinsteiger, an dessen fußballerische Karriere er nicht annähernd herankam. Der Weltmeister von 2014 hat 121 Partien für die Nationalmannschaft bestritten, 13 Jahre für die Profimannschaft von Bayern München gespielt und reihenweise Trophäen gewonnen.

Tobias Schweinsteiger kickte für den VfB Lübeck, Eintracht Braunschweig, Unterhaching, Regensburg und Bayern München II. Aber auch er zeigt: Eine erfolgreiche Profikarriere ist nicht die Voraussetzung für eine erfolgreiche Trainerlaufbahn.

"Ich versuche immer, so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein. So zu sein, wie ich bin." Tobias Schweinsteiger

Wichtiges Spiel in Saarbrücken

Die Selbstkritik des VfL-Coaches nach der Bayreuth-Partie war bemerkenswert. Wenn auch nicht in seiner eigenen Wahrnehmung. Seine Ausführungen seien nichts, worüber man länger reden sollte, sagte er: "Ich kenne das Geschäft und weiß, dass man aufpassen muss, was man sagt und wie das aufgenommen wird. Aber ich versuche, mich nicht zu verstellen. Für mich persönlich war das ganz normal."

Sein Stil kommt an der Bremer Brücke an. Nach einer nicht einfachen Startphase unter seiner Regie ist es dem 40-Jährigen gelungen, das Team in der Tabelle weit nach oben zu führen. Vor dem schwierigen Spiel beim direkten Verfolger 1. FC Saarbrücken am Sonnabend (14 Uhr, im TV und im NDR Livecenter) haben die viertplatzierten Lila-Weißen nur vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang - der SC Freiburg II, aktuell Zweiter, darf nicht in die Zweite Liga aufsteigen. Gewinnt am Sonnabend Saarbrücken, zieht der aktuelle Tabellenfünfte an den Niedersachsen vorbei. Siegt das Team von Schweinsteiger, distanziert es einen direkten Konkurrenten.

Fehlerlos in der Trainerausbildung - als Erster nach Tuchel

Die Entscheidung des VfL, den Coach im vergangenen August zum Nachfolger von Daniel Scherning (zu Arminia Bielefeld) zu machen, war nicht ohne Risiko. Schließlich hatte Schweinsteiger zuvor noch nicht als Cheftrainer gearbeitet. Allerdings: Unter prominenten Namen wie dem heutigen Manchester-United-Coach Erik ten Hag bei Bayern München II oder Dieter Hecking beim Hamburger SV sammelte der gebürtige Rosenheimer wichtige Erfahrungen.

"Es war gut, dass ich so viele gute Trainer hatte. Da nimmt man viel mit, aber ich versuche selbst meinen Weg zu finden", sagte Schweinsteiger. Wohin ihn der Weg im Trainergeschäft führen wird, sei ihm nicht klar. Einen Karriereplan wie andere in der Branche verfolgt der VfL-Coach, der während der Trainerausbildung die Theorie als erster Teilnehmer seit Thomas Tuchel ohne Fehler abschloss, offenbar nicht.

Durch Arbeit überzeugen, nicht mit dem Namen

"Es gibt im Fußball viele unterschiedliche Wege nach oben. Ich versuche einfach, so gut und authentisch wie möglich zu arbeiten, und das ist eigentlich Ligen-unabhängig", sagte Schweinsteiger. Durch Arbeit überzeugen, nicht mit dem Namen - das ist sein Motto: "Ich würde mich ungern verstellen und irgendwelche Netzwerke nutzen, um nach oben zu kommen. Ich versuche so zu sein, wie ich bin, und dann schauen wir mal, was passiert."

Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder tauscht er sich nicht mehr oder weniger aus als andere Brüder auch. "Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, dass dein Bruder hoch gespielt hat und erfolgreich war", sagte Schweinsteiger. "Wir haben ein ganz normales Verhältnis und tauschen uns über alles Mögliche aus. Nicht nur über Fußball." Gut möglich aber, dass die wichtige Partie in Saarbrücken ein Thema sein wird.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Saarbrücken: Batz - Thoelke, Zeitz, Uaferro - Ernst, Gnaase, Rizzuto - Kerber, Neudecker - Grimaldi, Günther-Schmidt

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Köhler - Kunze, Tesche - Niemann, Engelhardt, Simakala

