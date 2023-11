VfL Osnabrück trennt sich von Trainer Schweinsteiger Stand: 14.11.2023 12:09 Uhr Nach einer Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hat sich Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück am Dienstag nach NDR Informationen von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger getrennt.

Der 41-Jährige wurde somit drei Tage nach der bitteren 2:3-Niederlage im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig beurlaubt. Die Osnabrücker hatten beim BTSV zum dritten Mal in den vergangenen sechs Spielen ein entscheidendes Gegentor tief in der Nachspielzeit kassiert. Sechs Punkte sechs Zähler sind es sowohl auf den Abstiegsrelegationsrang als auch auf den rettenden 15. Platz. Fünf Zähler kosteten den VfL die wiederholten Nachlässigkeiten in den Schlusssekunden eines Spiels.

Schweinsteiger hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen, es war seine erste Trainerstation. Gleich in seiner ersten Saison gelang ihm mit dem Team der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort sind die Lila-Weißen aber extrem abstiegsgefährdet.

