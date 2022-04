Ablenkung vom Kriegs-Albtraum: Flüchtling Shurman pfeift Oberliga-Spiel Stand: 02.04.2022 11:36 Uhr FIFA-Schiedsrichter Denys Shurman ist wie Hunderttauende seiner Landsleute vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Der 35-Jährige lebt nun mit seiner Familie in Hamburg und hat dort am Freitagabend erstmals ein Amateufußballspiel gepfiffen.

von Hanno Bode und Mats Nickelsen

Es herrscht lautes Stimmengewirr im kleinen Vereinshaus des TSV Wandsetal im Sportpark Hinschenfelde. Oberligist WTSV Concordia hatte auf dem Platz des Bezirksligisten zuvor seine Meisterrunden-Partie gegen den Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club mit 2:1 gewonnen.

Jetzt diskutieren Spieler, Trainer und Zuschauer über das Zustandekommen des Erfolgs. Shurman sitzt mit seinen Schiedsrichter-Assistenten Marco Kulawiak und Björn Lassen an einem Holztisch und lässt den Abend bei einem gemeinsamen Essen ausklingen. Sie sprechen Englisch miteinander. Der Blick des Ukrainers fällt dabei immer wieder auf sein Handy. Es sind bange Blicke.

Shurman muss ständig damit rechnen, über das Mobiltelefon neue Schreckensnachrichten von Freunden und Verwandten aus seiner Heimat zu bekommen. "Ich bin auch in einer Messenger-Gruppe von ukrainischen Schiedsrichtern. Sie stellen dort unter anderem Videos vom Kriegsgeschehen in den Orten rein, in denen sie leben", erklärt der 35-Jährige dem NDR.

Diese Kurzfilme zeigen ihm das ganze zerstörerische und tödliche Ausmaß der russischen Invasion in seiner Heimat. "Es ist eine schwierige Situation für mein Land und mich", sagt Shurman traurig. Er versucht jedoch, dabei gefasst zu bleiben.

Shurman feiert Fünftliga-Debüt vor 100 Zuschauern

Zweieinhalb Stunden zuvor hat der FIFA-Schiedsrichter, der vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine unter anderem Europa-League-Qualifikationsspiele gepfiffen hat, sein Debüt in der Oberliga Hamburg gefeiert. Der Rahmen ist dabei viel kleiner als vormals bei seinen Einsätzen auf internationaler Bühne. Nur rund 100 Zuschauer haben sich auf der großen Sportanlage eingefunden.

Während Shurman die Mannschaften aus Feld führt, dröhnt der Hit "Ich sterb' für dich" von Schlagersängerin Vanessa Mai aus den Lautsprechern. Eine mehr als unglückliche Musikauswahl in Anbetracht der Tragödie, die sich gerade in der Heimat des Referees ereignet. Davon aber nimmt der 35-Jährige, der kein Deutsch spricht, keine Notiz.

Shurman ist hochkonzentriert, stets auf Ballhöhe und hat "eine super Körpersprache", wie Concordias Trainer Frank Pieper-von Valtier später sagt. Der Unparteiische muss einige Kilometer abreißen. Das Tempo der Partie ist hoch, beide Teams gehen mit großer Intensität zu Werke.

Grobe Fouls gibt es keine, dafür aber einige andere strittige Situationen. Beispielsweise in der 33. Minute, als "Cordi"-Verteidiger Dallas Aminzadeh eine Hereingabe von HEBC-Mittelfeldakteur Hendrik Diekmann volley zu seinem Keeper Anton Lattke zurückspielt. Ein Pfiff bleibt aus. "Alter, wenn das keine Rückgabe ist", motzt ein hinter dem Tor stehender Fan.

Lob von allen Seiten für ukrainischen Schiedsrichter

Nach der Halbzeit mehren sich die Zweikämpfe. Das Geschehen wird hektischer. Für Shurman wird die Aufgabe dementsprechend anspruchsvoller. "Ab der 60. Minute wurde es ein bisschen knifflig. Das hat er aber schnell wieder in den Griff bekommen", lobt Andreas Bandt aus dem Verbands-Schiedsrichterausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) den Unparteiischen: "Alles war gut."

Shurman hat in der umkämpften Partie am Ende nur drei Gelbe Karten verteilt. "Er war sehr ruhig, geradezu tiefentspannt. So einen guten Schiedsrichter sieht man, glaube ich, nicht mal in der Regionalliga. Er war richtig gut", erklärt Stürmer Sinisa Veselinovic, der Concordias 2:1-Siegtreffer erzielt hat.

Sein Coach Pieper-von Valtier ist ebenfalls angetan von Shurmans Leistung. "Bei einigen Entscheidungen habe ich gedacht: Oha, da lässt er aber viel laufen. Da hat er internationale Härte walten lassen. Aber man hat gesehen, dass er schon ein, zwei Spiele gepfiffen hat."

Bundesliga-Referee Ittrich kümmert sich um Shurman

Nach dem Abpfiff verschwindet Shurman rasch in der Kabine. Es ist bitterkalt an diesem Abend. Im offiziellen Trainingsanzug des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) betritt er einige Minuten später das Vereinshaus.

Er hat ihn vom Hamburger Bundesliga-Referee Patrick Ittrich geschenkt bekommen. Der 43-Jährige kümmert sich rührend um Shurman und dessen Familie, seitdem sie in der Hansestadt angekommen sind. Er hat auch in die Wege geleitet, dass der Ukrainer nun HFV-Spiele pfeifen darf. Für den FIFA-Schiedsrichter ist dabei irrelevant, nun erst einmal nur noch Amateurpartien leiten zu können.

"Man muss irgendetwas tun, um nicht die ganze Zeit an den Krieg denken zu müssen. Das gibt mir die Möglichkeit, mal zwei Stunden etwas abzuschalten", sagt der aus der 40.000 Einwohner zählenden Stadt Wyschnewe stammende Unparteiische.

Mutter und Bruder leben noch in der Ukraine

In dem nur wenige Kilometer von Kiew entfernten Ort hat er sich gemeinsam mit seinem Bruder eine berufliche Existenz aufgebaut. Beide betreiben einen Pizza-Lieferdienst. Shurman ging es - auch wegen seiner Nebeneinkünfte durch die Schiedsrichterei - vor Beginn der russischen Invasion wirtschaftlich gut. Nun muss er darum bangen, alles zu verlieren, was er sich aufgebaut hat.

Jeden Morgen telefoniert der 35-Jährige mit seiner Mutter und seinem Bruder, die noch in der Ukraine leben. Für ihn selbst war die Flucht aus seiner Heimat alternativlos. "Wir sind wegen meines fünfjährigen Sohns nach Deutschland gekommen. Er benötigt eine spezielle medizinische Behandlung", erklärt Shurman.

Es gibt also noch eine weitere Tragödie, die ihn nach Hamburg geführt hat. Trotz seines Schicksals ist der Schiedsrichter während des Interviews bemüht, Stärke auszustrahlen. So, wie es ihm auch auf dem Spielfeld zuvor gelungen war.

"Hoffe jeden Tag, dass der Krieg zu Ende geht"

Am kommenden Dienstag steht für Shurman bereits das nächste Spiel an. Dann wird er die Landesliga-Partie zwischen Rasensport Uetersen und TuRa Harksheide leiten. Wie viele weitere Begegnungen auf HFV-Ebene folgen werden, entscheidet sich in der Ukraine. "Ich hoffe jeden Tag, dass der Krieg zu Ende geht. Sobald das der Fall ist, kehren wir sofort zurück", sagt Shurman.

