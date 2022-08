Tobias Schweinsteiger neuer Trainer des VfL Osnabrück Stand: 29.08.2022 15:19 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat am Montagnachmittag wie erwartet die Verpflichtung von Tobias Schweinsteiger als neuen Cheftrainer mitgeteilt. Der Bruder von Bastian Schweinsteiger wechselt vom 1. FC Nürnberg an die Bremer Brücke.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Tobias Schweinsteiger von einem Engagement beim VfL überzeugen konnten und haben mit ihm einen ambitionierten Cheftrainer verpflichtet, der über eine Menge Erfahrung aus verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Vereinen verfügt", erklärte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Er dankte dem "Club", an den Schweinsteiger als Co-Trainer ursprünglich noch bis zum Saisonende gebunden war, für die Freigabe des 40-Jährigen.

Über die Laufzeit des Vertrags von Schweinsteiger bei den "Lila-Weißen" machte Shapourzadeh keine Angaben. Der gebürtige Rosenheimer folgt bei den Niedersachsen auf Daniel Scherning, der zu Arminia Bielefeld gewechselt war.

Debüt am Sonnabend im Derby in Oldenburg

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, möglichst zeitnah wieder als Cheftrainer arbeiten zu wollen. Die Gespräche mit den VfL-Verantwortlichen waren nicht nur zwischenmenschlich, sondern vor allem auch inhaltlich richtig gut. So ist der Entschluss in mir gereift, die Herausforderung beim VfL unbedingt annehmen zu wollen", erklärte Schweinsteiger.

Er wird am Dienstag sein erstes Training an neuer Wirkungsstätte leiten und am Sonnabend im Derby beim VfB Oldenburg (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de) sein Pflichtspiel-Debüt als Osnabrück-Trainer feiern.

Schweinsteiger als Spieler Drittliga-erprobt

Die Dritte Liga ist für Schweinsteiger kein Neuland. Als Profi bestritt er in dieser Spielklasse 148 Partien für die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg. Im Trikot von Eintracht Braunschweig sammelte der frühere Mittelfeldspieler zudem in der Saison 2006/2007 Zweitliga-Erfahrung. Zu seinen weiteren Stationen zählten der VfB Lübeck sowie FC Bayern München II, bei dem er 2015 seine Laufbahn beendete.

Vor seinem Engagement beim "Club" sammelte der gebürtige Rosenheimer Tobias Schweinsteiger beim HSV erste Erfahrungen als Assistenzcoach. Nun tritt er an der Bremer Brücke seine erste Rolle als verantwortlicher Cheftrainer an.

