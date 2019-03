Stand: 28.03.2019 14:55 Uhr

Streit über Polizeikosten: Urteil am Freitag live

Wer soll die Polizei-Mehrkosten bei Hochrisikospielen im Bundesligafußball tragen? Weiterhin die Bundesländer und damit der Steuerzahler oder der Fußball selbst, also die Deutsche Fußball Liga (DFL)? Darüber streiten seit Jahren die DFL und das Land Bremen. Der Rechtsstreit ist mittlerweile beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angekommen, das ein Grundsatzurteil fällen muss. Das Urteil will der 9. Senat am Freitag (11 Uhr) bekanntgeben, NDR.de ist ab 10.45 Uhr live dabei. Der Livestream erscheint pünktlich zum Start hier auf dieser Seite.

Hochrisikospiele: Wer zahlt die Mehrkosten? NDR//Aktuell - 26.03.2019 14:00 Uhr Wer muss für Großeinsätze der Polizei bei Hochrisikospielen zahlen? Darüber streiten das Bundesland Bremen und die DFL vor dem Bundesverwaltungsgericht.







Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht könnte weitreichende Folgen für alle deutschen Proficlubs haben - unmittelbar aber für den Bundesligisten Werder Bremen. Allerdings kann die unterlegene Partei das letztinstanzliche Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen lassen, was sowohl Bremen als auch die DFL bereits angekündigt haben.