EM-Auslosung: Deutschland gegen Schottland, Ungarn und Schweiz Stand: 02.12.2023 18:50 Uhr Das DFB-Team trifft bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland in den Gruppenspielen auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Sonnabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

24 Mannschaften treten im kommenden Jahr bei der EM in Deutschland an (14. Juni - 14. Juli). Auch wenn noch nicht alle Teilnehmer feststehen - im März finden für die drei noch nicht besetzten Plätze Play-off-Spiele statt -, die sechs Vierer-Gruppen nach der Auslosung in der Hamburger Elphilharmonie sind nun bekannt.

Der ehemalige Torwart Gianluigi Buffon trug zum Auftakt der Veranstaltung als Vertreter von Titelverteidiger Italien das Objekt der Begierde in den vollbesetzten Großen Saal der "Elphi": die EM-Trophäe.

Deutschland als Ausrichter hatte als einziges Team schon im Vorfeld als Kopf der Gruppe A festgestanden. Alles andere wurde gelost. Das DFB-Team bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland, darauf folgen die Vorrundenpartien am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn und am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz.

EM 2024 in Deutschland: Das sind die Gruppen

Gruppe A

Deutschland

Schottland

Ungarn

Schweiz

Gruppe B

Spanien

Kroatien

Italien

Albanien

Gruppe C

Slowenien

Dänemark

Serbien

England

Gruppe D

Play-off-Sieger

Niederlande

Österreich

Frankreich

Gruppe E

Belgien

Slowakei

Rumänien

Play-off-Sieger

Gruppe F

Türkei

Play-off-Sieger

Portugal

Tschechien

In drei Play-off-Turnieren wird noch jeweils ein EM-Platz vergeben. Alle Begegnungen werden in einer Begegnung ohne Rückspiel entschieden. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Die Play-off-Turniere

Halbfinale Play-off-Turnier A:



Polen - Estland

Wales - Finnland (Im Finale hat der Sieger aus Wales - Finnland Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier B:



Bosnien-Herzegowina - Ukraine

Israel - Island (Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina - Ukraine Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier C:



Georgien - Luxemburg

Griechenland - Kasachstan (Im Finale hat der Sieger aus Georgien - Luxemburg Heimrecht.)

Wann kann man wieder Tickets für die Euro 2024 kaufen?

Das Interesse an der Europameisterschaft ist riesig - in der ersten Bewerbungsphase gab es rund 20 Millionen Anfragen für gut eine Million Tickets. Am 4. Dezember, zwei Tage nach der Gruppenauslosung in Hamburg, startet die nächste Verkaufsphase für Eintrittskarten. Wie in der ersten Phase steht rund eine Million Tickets zum Verkauf.

Nach Abschluss der zweiten Verkaufsphase werden von den insgesamt 2,7 Millionen Karten 2,2 Millionen vergriffen sein.

