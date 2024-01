St. Pauli: Nach dem Pokal-Drama ist vor dem Spitzenspiel gegen Fürth Stand: 31.01.2024 10:40 Uhr Bitterer und dramatischer hätte das DFB-Pokal-Aus für den FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf kaum sein können. Der Zweitliga-Spitzenreiter steht jetzt vor der Herausforderung, diesen Rückschlag abzuhaken und sich auf das wichtige Topspiel am Sonnabend am Millerntor gegen Greuther Fürth zu konzentrieren.

von Matthias Heidrich

Trainer Fabian Hürzeler gab direkt nach dem Elfmeter-Drama gegen Düsseldorf die Richtung vor. "Große Mannschaften kommen stärker zurück und das ist auch unser Anspruch", sagte der St.-Pauli-Coach dem NDR mit Blick auf die Partie am Sonnabend gegen die SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, im NDR Livecenter). "Der Zweite kommt zum Topspiel. Das ist eine Chance für uns, auf die Niederlage zu reagieren."

Weitere Informationen Elfmeter-Drama am Millerntor: St. Pauli fliegt gegen Düsseldorf aus dem Pokal Die Hamburger haben das zweite DFB-Pokal-Halbfinale der Clubgeschichte verpasst. Marcel Hartel wurde zur tragischen Figur. mehr

Klingt so einfach, dürfte aber extrem schwer werden. Zu intensiv war der Schlagabtausch mit der Fortuna im Pokal-Viertelfinale, zu groß die Enttäuschung nach dem aberwitzigen Ende, als Marcel Hartel den möglicherweise entscheidenden Elfmeter verschoss - und das sogar zweimal.

Hartel der tragische St.-Pauli-Held

Dem tragischen St.-Pauli-Helden, der per Elfmeter (!) zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, aber in der Verlängerung eine tausendprozentige Chance vergeben hatte, fehlten nach dem Schlusspfiff die Worte.

AUDIO: St. Paulis Trainer Hürzeler: "Große Mannschaften kommen stärker zurück" (3 Min) St. Paulis Trainer Hürzeler: "Große Mannschaften kommen stärker zurück" (3 Min)

Trainer und Teamkollegen fühlten mit dem Mittelfeldmann und stärkten ihm den Rücken. "Ich werde nie einem Spieler einen Vorwurf machen, wenn er einen Elfmeter verschießt", sagte Hürzeler. "Das ist eine Drucksituation, in der er viel Verantwortung hat. Das ist nicht einfach."

Abwehr-Ass Eric Smith sah es genauso: "Ich bin sehr stolz auf alle meine Kollegen, die die Courage hatten, sich den Ball beim Elfmeterschießen zu schnappen und anzutreten. Das verdient Respekt."

VIDEO: St. Pauli - Fortuna Düsseldorf: Das Elfmeterschießen im Video (11 Min)

Ihren Teamspirit werden die Kiezkicker gut gebrauchen können, wenn es jetzt darum geht, diesen "emotionalen Höhepunkt zu verarbeiten. Das wird die Challenge werden", erklärte Angreifer Johannes Eggestein.

Hürzeler: "Haben nicht das gespielt, was wir können"

Hürzeler will sich jedenfalls mit dem Pokal-Aus "nicht lange aufhalten". Sehr wohl aber mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben über 90 Minuten nicht das gespielt, was wir können", sagte er. Sein Team fand gegen taktisch starke Düsseldorfer überhaupt nicht in sein gewohntes Kombinationsspiel. Auch das Fehlen von Kapitän und "Aggressiv-Leader" Jackson Irvine fiel dieses Mal schwer ins Gewicht. Der Australier wird wegen des Asien-Cups auch im Spitzenspiel gegen Fürth nicht mit von der Partie sein.

Fürth-Spiel als Reifeprüfung für St. Pauli

Das Duell Erster gegen Zweiter ist in dieser Konstellation die Reifeprüfung für den FC St. Pauli. Fallen Hartel und Co. nach dem Pokal-Rückschlag in ein Loch oder können sie den Schalter sofort wieder umlegen und wichtige Punkte im Aufstiegskampf einfahren? So, wie es eben "große Mannschaften" schaffen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.02.2024 | 19:30 Uhr