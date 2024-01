Elfmeter-Drama am Millerntor: St. Pauli fliegt gegen Düsseldorf aus dem Pokal Stand: 30.01.2024 23:56 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hamburger verloren am Dienstag mit 5:6 (2:2, 1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf. Leistungsträger Marcel Hartel wurde zur tragischen Figur.

von Tobias Knaack

Der Mittelfeldspieler verschoss den entscheidenden fünften Elfmeter der Hamburger. Dabei hatte er ihn sogar wiederholen dürfen, da Kastenmeier bei seinem ersten Versuch vor der Linie gestanden hatte. Doch auch im zweiten Anlauf parierte der Düsseldorfer Torhüter Hartels Schuss. Christos Tzolis schnappte sich danach den Ball und brachte die Rheinländer mit einem frechen Lupfer ins Halbfinale.

Es war das dramatische Finale einer lange Zeit schwachen, aber zu jeder Zeit spannenden Partie. Erst in der Nachspielzeit der Verlängerung hatte Carlo Boukhalfa den Zweitliga-Spitzenreiter per Kopf ins Elfmeterschießen gerettet (120.+1). Zuvor hatte St. Paulis Pokal-Torwart Sascha Burchert in der ersten Hälfte der Verlängerung schwer gepatzt, als er einen Fernschuss nach vorne abprallen ließ und Ao Tanaka einschob (99.). In der regulären Spielzeit hatten Vincent Vermeij (38.) und Hartel (60.) jeweils per Strafstoß getroffen.

Gefoulter Vermeij verwandelt Strafstoß selbst

Anders als beim dominanten 2:1-Sieg in Düsseldorf in der Liga kamen die Gastgeber vom Start weg nicht in ihr gewohntes Kombinationsspiel. Die Rheinländer ließen sich - anders als noch am Sonnabend - nicht locken und stellten die Lauf- und Passwege der Hamburger durch diszipliniertes Verschieben zu. Die Folge: eine taktisch geprägte Begegnung ohne Highlights, aber mit zwei Halbchancen: Tanaka verfehlte für die Gäste (15.), St.-Pauli-Stürmer Johannes Eggestein prüfte Kastenmeier mit einem Fernschuss nicht wirklich (27.).

Die erste vernünftige Offensivaktion der Partie brachte dann die Führung für die Fortuna: Die Düsseldorfer kombinierten sich gut durchs Mittelfeld und schickten Mittelstürmer Vermeij auf die Reise. Der Niederländer lief frei auf Burchert zu und wurde vom Keeper leicht touchiert, doch die Fahne ging hoch. Nach doppeltem VAR-Check - Abseits und Strafstoß - aber entschied Schiedsrichter Sascha Stegemann auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und traf (38.). Mit 0:1 aus Sicht der Hamburger ging es in die Kabinen.

St. Pauli wird besser, Hartel gleicht aus

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler konnte mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden sein und brachte Elias Saad und Manolis Saliakas. Die Gastgeber schoben weiter nach vorne und wurden stärker, ohne sich aber Torchancen zu erarbeiten. Und doch kamen sie zum Ausgleich: Hartel verwandelte einen von Tanaka an Philipp Treu verursachten Elfmeter (60.).

Die gastgeber hatten die Spielkontrolle, die Düsseldorfer aber rückten von ihrer Spielweise nicht ab und boten weiter wenig an. Der anfängliche Schwung der Hürzeler-Elf zu Beginn der zweiten Hälfte verpuffte schnell wieder. Weiter hatte sie nur wenige Ideen, die Abwehr der Gäste auseinander zu spielen. Es ging in die Verlängerung.

Boukhalfa bringt St. Pauli ins Elfmeterschießen - Hartel verschießt

Dort nahm die Partie dann endlich Fahrt auf - und die Ereignisse überschlugen sich: Erst verpasste Hartel eine Riesen-Chance zum 2:1 für St. Pauli, als er einen Abpraller aus acht Metern vollkommen freistehend über das Tor setzte (97.). Ein fahrlässiger Fehlschuss, denn statt selbst in Führung zu gehen, lagen die Hamburger plötzlich wieder hinten: Der eingewechselte Christoph Daferner zog aus rund 25 Metern ab, Burchert ließ den Ball nur abprallen, Tanaka schoss ein.

Die Entscheidung? Nein, denn die Hürzeler-Elf probierte alles und rettete sich mit der letzten Situation der Verlängerung ins Elfmeterschießen: Der eingewechselte Boukhalfa lenkte eine Flanke von Danel Sinani ins lange Eck (120. +1). Ein Happy End aber gab es für St. Pauli nicht, denn dort nahm das Drama um Hartel endgültig seinen Lauf ...

4.Spieltag, 30.01.2024 20:45 Uhr FC St. Pauli 5 F. Düsseldorf 6 Tore: 0: 1 Vermeij (38., Foulelfmeter) 1 :1 Hartel (60., Foulelfmeter) 1: 2 Tanaka (99.) 2 :2 Boukhalfa (120. +1)

FC St. Pauli: Burchert - Wahl, Smith, Mets - Treu, Kemlein (74. Boukhalfa), Hartel, Ritzka (46. Saliakas) - Afolayan (99. Sinani), J. Eggestein (74. Maurides), Amenyido (46. Saad)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha (11. Uchino), A. Hoffmann, de Wijs (91. Quarshie), Gavory - Y. Engelhardt - Tanaka, Johannesson (91. M. Zimmermann) - F. Klaus (86. Niemiec), Vermeij (68. Daferner), Tzolis

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Burchert - Wahl, Smith, Mets - Treu, Kemlein (74. Boukhalfa), Hartel, Ritzka (46. Saliakas) - Afolayan (99. Sinani), J. Eggestein (74. Maurides), Amenyido (46. Saad)Kastenmeier - Iyoha (11. Uchino), A. Hoffmann, de Wijs (91. Quarshie), Gavory - Y. Engelhardt - Tanaka, Johannesson (91. M. Zimmermann) - F. Klaus (86. Niemiec), Vermeij (68. Daferner), Tzolis29546 (ausverkauft)

Weitere Informationen FAQ: Das würde eine Genossenschaft für den FC St. Pauli bedeuten St. Pauli plant noch in diesem Jahr die Gründung einer Genossenschaft. Doch warum gerade jetzt? Und welche Folgen hätte das? Die wichtigsten Fragen und Antworten. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.01.2024 | 23:35 Uhr