Stand: 28.01.2024 15:41 Uhr St.-Pauli-Kapitän Irvine mit Australien im Viertelfinale von Asien-Cup

Kapitän Jackson Irvine vom Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli hat der australischen Fußball-Nationalmannschaft den Weg ins Viertelfinale des Asien-Cups bereitet. Beim 4:0 (2:0)-Achtelfinalsieg gegen Indonesien in Doha flankte der Mittelfeldspieler in der zwölften Minute so in den Strafraum, dass Indonesiens Verteidiger Elkan Bagott den Ball ins eigene Tor abfälschte. Im Viertelfinale könnte auf die Australier Jürgen Klinsmann warten: Das Team um Irvine tritt am Freitag gegen des Siegers des Duells zwischen Saudi-Arabien und Südkorea, die Dienstag gegeneinander spielen, an. | 28.01.2022 15:40