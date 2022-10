Serie des VfB Oldenburg gerissen - auch SV Meppen verliert Stand: 08.10.2022 15:57 Uhr Die Serie von Drittliga-Aufsteiger VfL Oldenburg ist gerissen: Die zuvor sechs Mal in Folge ungeschlagenen Niedersachsen unterlagen am Sonnabend Erzgebirge Aue mit 1:3 (1:1). Der SV Meppen verlor gegen die SpVgg Bayreuth mit 0:1 (0:1).

In Oldenburg zeigten sich beide Mannschaften spielfreudig und suchten den Weg nach vorn. Dem Zweitliga-Absteiger gelang das in den ersten Minuten aber deutlich besser als den Hausherren, VfB-Keeper Sebastian Mielitz war mehrfach gefordert - und musste trotz guter Leistung nach einer Viertelstunde hinter sich greifen: Lenn Jastremski chippte den Ball sehenswert in den Lauf des startenden Tom Baumgart, der frei auf Mielitz zulief und überlegt flach abschloss. Es war die verdiente Führung für die Sachsen, bei denen Baumgart (19.) und Dimitrij Nazarov (38.) das 2:0 auf dem Fuß hatten, doch Mielitz hielt sein Team im Spiel.

Oldenburg erzwingt Eigentor

Die Begegnung blieb unterhaltsam, zumal sich die Gastgeber vom Rückstand nicht verunsichern ließen. Die Niedersachsen spielten zusehends mutig und offensiv, verlagerten das Geschehen in die Auer Hälfte. Der Ausgleich lag in der Luft. Und er fiel kurz vor der Pause: Routinier Manfred Starke setzte sich am Strafraum gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und der mit aufgerückte Verteidiger Dominique Ndure kam ungehindert zur Flanke, die Ulrich Taffertshofer unglücklich ins eigene Tor lenkt. Das 1:1 (41.) und der verdiente Lohn für den Liga-Neuling.

Wieder ein früher Gegentreffer

Doch auch in der zweiten Hälfte gelang dem bisherigen Tabellenvorletzten ein früher Treffer. Nach einer Ecke stocherte Jastremski den Ball trotz Oldenburger Handspiel-Reklamation regelkonform über die Linie (54.). VfB-Coach Dario Fossi reagierte auf den erneuten Rückstand und brachte in Patrick Hasenhüttl, Rafael Brand und Ayodele Adetula gleich drei frische Offensivkräfte. Aue hielt den Angriffsbemühungen jedoch diesmal nicht nur stand, sondern auch das Heft des Handelns in der Hand. In der 85. Minute verfehlte Nazarov noch freistehend im Fünfmeterraum das Oldenburger Tor, Tim Danhof machte dann in der Nachspielzeit mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf - der zweite Sieg im zweiten Spiel für Interimstrainer Carsten Müller, dessen Team nun sogar wieder über dem Strich steht.

11.Spieltag, 08.10.2022 14:00 Uhr VfB Oldenburg 1 Erzgeb. Aue 3 Tore: 0: 1 Baumgart (15.) 1 :1 U. Taffertshofer (41., Eigentor) 1: 2 Jastremski (54.) 1: 3 Danhof (90. +1)

VfB Oldenburg: Mielitz - Ndure, Appiah, Steurer, Plautz (75. Knystock) - Zietarski - Starke (63. Hasenhüttl), Krasniqi (84. Schmidt) - Möschl (62. Adetula), Badjie (63. Brand) - Wegner

Erzgeb. Aue: Männel - Barylla, Nkansah, Burger, Schikora - U. Taffertshofer, Schreck - Baumgart (46. Danhof), Nazarov (87. Besong), Stefaniak (68. Sijaric) - Jastremski (82. Taschtschi)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Mielitz - Ndure, Appiah, Steurer, Plautz (75. Knystock) - Zietarski - Starke (63. Hasenhüttl), Krasniqi (84. Schmidt) - Möschl (62. Adetula), Badjie (63. Brand) - WegnerMännel - Barylla, Nkansah, Burger, Schikora - U. Taffertshofer, Schreck - Baumgart (46. Danhof), Nazarov (87. Besong), Stefaniak (68. Sijaric) - Jastremski (82. Taschtschi)

SV Meppen mit Pfiffen vom Platz

Meppen konnte auch gegen das bisherige Schlusslicht Bayreuth nicht gewinnen und wartet seit nunmehr sieben Spielen auf einen Sieg. Nach der 0:1 (0:0)-Pleite gab es Pfiffe für die Emsländer, die in der ersten Hälfte das bessere Team gewesen waren. Dennoch blieben klare Chancen Mangelware.

Kurz nach Wiederanpfiff dann der Schock für die Gastgeber: Alexander Nollenberger überwand nach Zuspiel von Moritz Heinrich SVM-Keeper Matthis Harsman und markierte die Führung (46.). Bayreuth verlegte sich aufs Kontern und hatte damit lange Zeit Erfolg, erst kurz vor Schluss brach Meppen noch einmal entscheidend durch, doch der starke Schlussmann Sebastian Kolbe verhinderte den Ausgleich.

11.Spieltag, 08.10.2022 14:00 Uhr SV Meppen 0 Bayreuth 1 Tore: 0: 1 Nollenberger (46.)

SV Meppen: Harsman - Hemlein (77. Piossek), Fedl, Kraulich, Dombrowka - Käuper, Blacha - Kleinsorge (58. P. Manske), Abifade - Faßbender (58. Feigenspan), Pourié

Bayreuth: Kolbe - Hemmerich, F. Weber, Eder, Lippert (46. Heinrich) - Groiß, Kirsch (76. Andermatt) - Thomann (83. Kaymaz), Zejnullahu, Nollenberger - Maderer (65. Ziereis)

Zuschauer: 6538



Weitere Daten zum Spiel Harsman - Hemlein (77. Piossek), Fedl, Kraulich, Dombrowka - Käuper, Blacha - Kleinsorge (58. P. Manske), Abifade - Faßbender (58. Feigenspan), PouriéKolbe - Hemmerich, F. Weber, Eder, Lippert (46. Heinrich) - Groiß, Kirsch (76. Andermatt) - Thomann (83. Kaymaz), Zejnullahu, Nollenberger - Maderer (65. Ziereis)6538

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.10.2022 | 15:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfB Oldenburg 3. Liga