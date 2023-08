Schalke besiegt, Saisonstart geglückt - Kiel überrascht in der 2. Liga Stand: 26.08.2023 11:26 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist ein starker Start in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Das souveräne 2:0 beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 war im vierten Saisonspiel schon der dritte Sieg. Und dabei war das Team im Sommer runderneuert worden.

von Johannes Freytag

17 Spieler verließen die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp - darunter Leistungsträger wie Hauke Wahl (FC St. Pauli), Fabian Reese (Hertha BSC) oder Fin Bartels (Karrierende), 14 Neue kamen. Nun zeigt sich: Der Umbruch ist den Schleswig-Holsteinern gelungen. Nach Siegen bei Eintracht Braunschweig (1:0) und gegen Greuther Fürth (2:1) glückte nach dem verpatzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (2:4) "auf Schalke" die angestrebte Reaktion.

"...dann kann es eine erfolgreiche Saison werden." Kiels Steven Skrzybski

"Die Ergebnisse in den ersten Wochen waren sehr positiv, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war es nicht", sagte Ex-Schalke-Profi Steven Skrzybski dem NDR. "Dann haben uns gegen Magdeburg die individuellen Fehler gekillt. Die mussten wir abstellen, und das haben wir auch gemacht. Die Defensive ist unsere Basis."

Dort müsse es gut passen, "damit wir erfolgreich sein können, weil wir wissen, dass wir vorne Tore schießen können. Wenn wir das alles paaren, kann es eine erfolgreiche Saison werden."

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sieben norddeutschen Fußball-Zweitligisten in der Saison 2023/2024. mehr

Zwar spielte das Rapp-Team Rapp in Gelsenkirchen rund 50 Minuten in Überzahl, zeigte aber auch schon vor dem Platzverweis für Schalkes Ron Schallenberg eine starke, ja fast abgezockte Leistung. Defensiv ließen die Kieler überhaupt nichts anbrennen, offensiv setzten sie mit schnörkellosem, schnellen Spiel die Abwehr der Gelsenkirchener immer wieder unter Druck. Der verdiente Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.

Pichler: So einen Abend vergisst man nicht

"Der Sieg schmeckt sehr gut. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, aber dass das dann so für uns aufgeht - unglaublich. So einen Abend vergisst man nicht so schnell", sagte Benedikt Pichler, der das 1:0 für die Kieler erzielt hatte.

Mit nunmehr neun Punkten aus vier Partien kletterten die "Störche" zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Hansa Rostock (am Sonnabend gegen Osnabrück), der HSV (am Samstagabend bei Hannover 96), Magdeburg (Sonntag beim FC St. Pauli) oder auch Wehen Wiesbaden (Sonntag in Nürnberg) könnten mit Siegen wieder vorbeiziehen. Am Sonnabend in einer Woche (13 Uhr, im NDR Livecenter) haben die Kieler den SC Paderborn zu Gast.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Pichler schockt Schalke früh

Rapp reagierte auf die 2:4-Heimniederlage gegen Magdeburg mit einem Wechsel im Tor: Timon Wiener bekam das Vertrauen, Thomas Dähne nahm nur auf der Bank Platz. Der Keeper hatte aber zunächst wenig zu tun, denn den Schalkern fiel trotz größerer Spielanteile wenig ein. Ganz anders sah das bei den Gästen aus Schleswig-Holstein aus, die nach Balleroberung immer wieder schnell vor das Gehäuse von Marius Müller kamen.

Pichler verpasste erst eine Hereingabe zentral vor dem Tor nur ganz knapp (6.) und köpfte wenig später nach einem Eckball freistehend Müller in die Arme (12.). Mit seiner dritten Aktion war der Kieler Angreifer dann aber erfolgreich: Ausgerechnet BVB-Leihgabe Tom Rothe entwischte seinem Schalker Gegenspieler Henning Matriciani und schoss aus vollem Lauf an den Pfosten, den Abpraller drückte Pichler zur Gästeführung über die Linie (15.).

Rot für Schallenberg, Skrzybski lässt das 2:0 liegen

Den Königsblauen gelang hingegen weiterhin offensiv kaum etwas - lediglich Danny Latza (24.) und Forzan Ouedraogo, (42.) hatten im ersten Durchgang mit Distanzschüssen halbwegs gute Gelegenheiten. Die "Störche" blieben cool, vertrauten auf ihr Umschaltspiel und bugsierten den Ball erneut ins Schalker Tor: Diesmal hatte Skrzybski von der rechten Seite abgezogen und den Pfosten getroffen - wieder war Pichler zur Stelle und schob ein, der Treffer zählte aber wegen der Abseitsposition des Schützen nicht (29.).

Zehn Minuten später machte sich Schalke das Leben zusätzlich schwer: Schallenberg trat dem enteilenden Skrzybski in die Hacke, Schiedsrichter Deniz Aytekin zückte sofort die Rote Karte (39.). In der Nachspielzeit lief Skrzybski dann tatsächlich alleine auf das Schalker Tor zu, seinen Lupfversuch wehrte Müller aber zur Ecke ab (45.+2).

Rothe bereitet auch Kiels 2:0 vor

Hatte Schalke vor dem Pausenpfiff noch viel Ballbesitz, sah dies nach Wiederbeginn ganz anders aus. Die KSV kontrollierte nun das Geschehen auf dem Rasen, das sich minutenlang in der Hälfte der Hausherren abspielte. Der zweite Kieler Treffer fiel dann aber wie beim 1:0 nach einem Konter. Wieder war Rothe schneller als Matriciani, die scharfe Hereingabe vollendete Shuto Machino zum 2:0 (59.).

Die Vorentscheidung? Ja, denn die Gäste ließen in ihrer Konzentration nicht nach, verteidigten die wenigen Szenen am eigenen Strafraum gut weg. Zudem hatten sie selbst weitere Torgelegenheiten. Der eingewechselte Lewis Holtby verfehlte das Tor knapp (81.), Nicolai Remberg traf nur den Pfosten (88.) und köpfte Fridjonsson am rechten Pfosten vorbei (89.).

4.Spieltag, 25.08.2023 18:30 Uhr FC Schalke 04 0 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 Pichler (15.) 0: 2 Machino (59.)

FC Schalke 04: Marius Müller - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan (46. Müller) - Latza (73. Idrizi), Schallenberg - Seguin (46. Kabadayi), Topp (41. Tempelmann), Ouédraogo (77. Kozuki) - Terodde

Holstein Kiel: Weiner - M. Schulz, Erras, Kleine-Bekel - Porath (64. Becker), Ivezic, Sander, Rothe (90.+1 Wagbe) - Skrzybski (64. Holtby) - Pichler (73. Fridjonsson), Machino (73. Remberg)

Zuschauer: 60403



Weitere Daten zum Spiel Marius Müller - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan (46. Müller) - Latza (73. Idrizi), Schallenberg - Seguin (46. Kabadayi), Topp (41. Tempelmann), Ouédraogo (77. Kozuki) - TeroddeWeiner - M. Schulz, Erras, Kleine-Bekel - Porath (64. Becker), Ivezic, Sander, Rothe (90.+1 Wagbe) - Skrzybski (64. Holtby) - Pichler (73. Fridjonsson), Machino (73. Remberg)60403

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.08.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga