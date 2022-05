Rekord eingestellt: Wolfsburgs Frauen holen zum neunten Mal den Pokal Stand: 28.05.2022 18:52 Uhr Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben am Sonnabend im DFB-Pokal-Finale von Köln ihre starke Saison gekrönt. Die "Wölfinnen" gewannen durch ein 4:0 (3:0) gegen den 1. FFC Turbine Potsdam zum achten Mal in Serie den Pokal.

von Christian Görtzen

Insgesamt war es der neunte Triumph - damit stellten sie den Rekord des 1. FFC Frankfurt ein. Vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und weiteren 17.529 Zuschauerinnen und Zuschauern begann um 18.37 Uhr mit dem Schlusspfiff die große grün-weiße Party.

Nach dem souveränen Sieg gegen den Bundesligavierten sprangen die VfL-Spielerinnen vor lauter Freude über den Rasen. Sie hatten es wieder einmal geschafft: Im DFB-Pokal führt einfach kein Weg vorbei an den Wolfsburgerinnen.

Große Feier am Sonntag in Wolfsburg

Für Trainer Tommy Stroot und seine Spielerinnen gehen nach einer zu erwartenden kurzen Nacht die Feierlichkeiten am Sonntag weiter. Auf einer Bühne am Rathaus wird es ab 14 Uhr eine Party geben. Das Team wird sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Der VfL gewann in dieser Saison zum siebten Mal die deutsche Meisterschaft und stand im Halbfinale der Champions League.

Doppeltorschützin Ewa Pajor sprach nach der Partie von "einer wunderbaren Geschichte, die wir immer weiter schreiben. Wir haben eine große Qualität, einen großen Kader und viel Spaß auf dem Platz", sagte die Stürmerin, die nach einer Knie-Operation erst im März ihr Comeback gegeben hatte.

Das VfL-Erfolgsrezept: Pajor per Kopf

Kurz vor dem Anpfiff wurde die langjährige DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg für ihr Lebenswerk geehrt, direkt danach entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich für den Außenseiter früh eine Top-Chance zur Führung bot.

Nach einem Steilpass von Maria Plattner strebte Karen Holmgaard auf das Tor der "Wölfinnen" zu. Sie agierte dabei jedoch nicht zielstrebig genug, und so blockte Kathy Hendrich mit einem starken Tackling im letzten Moment den Schuss der Dänin (8.).

Diese Szene war wie eine Warnung für den Meister, hinten wachsamer zu sein und vorne Druck zu machen, um mit einer Führung mehr Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Schon drei Minuten später stellte sich der Erfolg ein. Lynn Wilms brachte den Eckball von der rechten Seite auf den vorderen Pfosten - direkt auf die Stirn von Pajor, die sich durch zwei, drei schnelle Schritte ihrer Gegenspielerin entledigt hatte. Die polnische Nationalspielerin köpfte überlegt zum 1:0 für den VfL ein (11.).

Und die technisch starke Angreiferin machte im Kölner Stadion auch weiterhin die Musik: Denn in der 32. Minute dröhnte ein weiteres Mal "Rama Lama Ding Dong", der Torsong der "Wölfinnen", aus den Arena-Lautsprechern. Pajor hatte zuvor erneut die Flugbahn des - diesmal von Wilms in den Strafraum geschlagenen - Balles exzellent eingeschätzt und zum 2:0 eingenickt.

Roord sorgt für die Vorentscheidung

Noch vor der Pause machte der Favorit schon alles klar - in Person von Jill Roord. Die Niederländerin stand in der Nähe des Elfmeterpunktes goldrichtig. Denn genau dorthin gelangte der von Turbine-Verteidigerin Anna Gerhardt geköpfte Ball. Der Klärungsversuch geriet zur perfekten Vorlage für Roord, die humorlos zum 3:0 einschoss (42.). Auf den Rängen schwangen die VfL-Fans schon siegesgewiss ihre grün-weißen Schals.

Janssen beseitigt mit 4:0 die letzten Zweifel

Sie lagen richtig mit ihrer Einschätzung, dass der Pokalsieg in der zweiten Hälfte nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten würde. Potsdam mühte sich zwar, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch den Brandenburgerinnen fehlte auch das nötige Quäntchen Glück. Holmgaard (51.) nach Vorarbeit der zukünftigen Wolfsburgerin Sara Agrež und Melissa Kössler (53.) vergaben gute Chancen.

Stattdessen hieß es wenig später 4:0 für das Stroot-Team (69.). Dominique Janssen hatte mit einem abgefälschten Freistoß dafür gesorgt. Damit war der Widerstand der Potsdamerinnen endgültig gebrochen. Schon weit vor dem Schlusspfiff begannen vor der VfL-Bank die gegenseitigen Umarmungen.

Emotionale Abschiede für Blässe und Schult

Besonders emotional war das Finale für Wolfsburgs Anna Blässe, die nach 15 Jahren ihr letztes Spiel für den VfL bestritt, und Torhüterin Almuth Schult. Die 35 Jahre alte Verteidigerin Blässe hatte schon 2013 beim ersten Pokalsieg der Niedersächsinnen - gegen Potsdam - auf dem Rasen gestanden. Schult verlässt nach neun Jahren den VfL und wechselt in die USA zum Angel City FC. Neben den beiden gaben Turid Knaak, Shanice van de Sanden und Lotta Cordes ihren Ausstand beim Werksclub.

6.Spieltag, 28.05.2022 16:45 Uhr VfL Wolfsburg 4 Turb.Potsdam 0 Tore: 1 :0 Pajor (11.) 2 :0 Pajor (32.) 3 :0 Roord (42.) 4 :0 Janssen (69.)

VfL Wolfsburg: Schult - Wilms (60. Wedemeyer), Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf (83. Knaak) - Huth, Roord (59. Popp), Lattwein, Waßmuth (72. Jonsdottir) - Pajor (84. Bremer)

Turb.Potsdam: Wellmann - Gerhardt, Barth, Sissoko (81. Kuznezov), Agrez - Mesjasz, Holmgaard (64. Schwalm) - Plattner (64. Deutsch), Weidauer, Orschmann (55. Kerschowski) - Kössler

Zuschauer: 17531



