Rassismus-Eklat: Solidarität mit Osnabrücks Opoku, Spielwertung offen Stand: 20.12.2021 15:09 Uhr Nach dem Rassismus-Eklat um VfL-Profi Aaron Opoku und dem Abbruch der Drittliga-Partie in Duisburg favorisieren beide Clubs eine Neuansetzung. Über die Wertung entscheidet nun der DFB, die Polizei ermittelt gegen einen 55-Jährigen.

Die Reaktionen nach den Geschehnissen vom Sonntagnachmittag kamen von vielen Seiten. Verbände, Offizielle und Politik reagierten gleichermaßen entsetzt auf die Vorfälle. Aaron Opoku war beim Spielstand von 0:0 von der Tribüne rassistisch beleidigt worden. Daraufhin hatte der Unparteiische Nicolas Winter (Freckenfeld) beide Teams in die Kabinen geschickt und anschließend die Partie gänzlich abgebrochen.

VfL-Geschäftsführer Welling: "Wollten ein Zeichen setzen"

Opoku habe sich nach dem Vorfall nicht mehr in der Lage gesehen, weiter zu spielen, beschrieb Osnabrücks Geschäftsführer Michael Welling die Situation vom Sonntag. Die Mannschaft habe sich dem dann angeschlossen: "Wir wollten uns solidarisch zeigen und ein Zeichen setzen." Mittlerweile gehe es Opoku aber besser, so Welling: "Er nimmt wahr, was er für eine Solidarität erfahren hat."

"Es wird weiter Probleme geben. Es wäre naiv zu sagen: 'Jetzt ist alles gut'. Wir als Fußball müssen weiter hart arbeiten - wir müssen aber auch erkennen, welche Kraft wir entwickeln können." VfL-Geschäftsführer Michael Welling

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius lobte die "gute Reaktion" der Zuschauer, die lautstark "Nazis raus" skandierten, und nannte den Abbruch ein "gutes Signal". Mannschaften und Schiedsrichter seien sich schnell einig gewesen: "Das finde ich gut. Jeder muss kapieren, dass das im Fußball und in der Gesellschaft nichts zu suchen hat", sagte der SPD-Politiker.

Drei verschiedene Sportgerichtsurteile möglich

Nun stellt sich die Frage nach der sportlichen Wertung der Partie. Nach dem Abbruch kann das Sportgericht des DFB drei verschiedene Urteile fällen. Abhängig von den genauen Umständen könne die Partie sowohl für Osnabrück als auch für Duisburg gewertet werden. Die dritte mögliche Variante ist eine Neuansetzung, für die sich Vertreter beider Clubs bereits am Sonntag ausgesprochen hatten.

"Am liebsten wäre uns ein Wiederholungsspiel"

"Es soll eine sportliche Entscheidung und keine am Grünen Tisch herbeigeführt werden. Dann könnten wir und der MSV auch noch mal ein Zeichen für Mitmenschlichkeit sowie Toleranz und gegen Diskriminierung sowie Ausgrenzung setzen", sagte Welling. Da es sich bei Rassismus um ein "gesamtgesellschaftliches Problem" handle, sei eine Bestrafung eines der beiden Vereine nicht angebracht: Ein Punktabzug, egal ob für den VfL oder den MSV, sei "der Sache nicht dienlich".

Von Duisburger Seite hieß es, man werde die Ermittlungen abwarten. "Es steht uns nicht zu, irgendetwas einzufordern", sagte MSV-Sprecher Martin Haltermann.

Anzeige erstattet, Ermittlungen dauern an

Entscheidend für die Bewertung des bisher einmaligen Vorfalls in den drei deutschen Profiligen seien die Aussagen der Beteiligten. Der mutmaßliche Täter war mit Hilfe weiterer Zuschauer schnell identifiziert worden. Die Polizei hat Anzeige erstattet und den 55 Jahre alten Mann bereits vernommen. Er hat demnach eingeräumt, "Du Affe kannst eh keine Ecken schießen!" gerufen zu haben. Allerdings habe er damit nicht Opoku, sondern einen anderen VfL-Profi gemeint, der zum Eckball bereitgestanden habe.

Der DFB-Kontrollausschuss hatte bereits am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen und beide Vereine sowie Schiedsrichter Winter zu einer Stellungnahme aufgefordert. Liegen diese vor, wird sich das Sportgericht mit dem Fall befassen.

DFB steht hinter Spielabbruchs-Entscheidung

Der DFB hatte sich am Sonntagabend hinter die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns gestellt, das Spiel abzubrechen. "Der gesamte deutsche Fußball hat seit Langem eine klare und kompromisslose Haltung gegen jede Form von Rassismus. Rassisten haben in deutschen Fußball-Stadien nichts verloren", sagte DFB-Co-Interimspräsident Rainer Koch: "Ich bin froh, dass der Schiedsrichter, die Verantwortlichen beider Vereine und die überragende Mehrheit der Zuschauer im Stadion dies unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben."

