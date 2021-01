Punkt in Paderborn: Kiel bleibt auswärts ungeschlagen Stand: 27.01.2021 22:21 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Mittwochabend seine Erfolgsserie in der Fremde fortsetzen können. Das 1:1 (1:1) beim SC Paderborn war bereits die neunte Auswärtspartie ohne Niederlage.

von Christian Görtzen

So eindrucksvoll diese Bilanz auch ist, restlos zufrieden waren die Kieler nach dem Abpfiff in der leeren SCP-Arena nicht. Sie haben die Chance verpasst, näher an den Spitzenreiter Hamburger SV heranzurücken. Dieser hatte schon am Dienstagabend in Düsseldorf 0:0 gespielt. Das Team von Holstein-Trainer Ole Werner belegt nach dem 18. Spieltag mit 33 Zählern den dritten Tabellenplatz, der HSV liegt mit 37 Punkten vorn.

Kiel nach 98 Sekunden im Rückstand

Anders als zum Hinrundenabschluss bei Darmstadt 98 (2:0) konnte Werner in Ostwestfalen auf seinen Routinier Fin Bartels zurückgreifen. Der Ex-Bremer hatte am Sonntag wegen einer Magenverstimmung pausieren müssen.

Den Start in die Partie verpatzten die Schleswig-Holsteiner gründlich. Nach nur 98 Sekunden zappelte der Ball in ihrem Netz. Ein Fehlpass von Jonas Meffert im Mittelfeld hatte die erste Gelegenheit der Partie eingeleitet, und diese nutzte der SCP konsequent. Nach Zuspiel von Sven Michel schob Chris Führich die Kugel links unten zum 1:0 (2.) ein.

Komenda ist zur Stelle und gleicht aus

Die "Störche" schienen noch gar nicht richtig wach zu sein: Vier Minuten später unterlief auch Marco Komenda ein Schnitzer. Wieder kam Führich frei zum Schuss, doch diesmal jagte er das Spielgerät über das Tor. Die Kieler berappelten sich aber und initiierten selbst Offensivaktionen. Der gewünschte Erfolg stellte sich in der 15. Minute ein: Nach einem Freistoß von Jannik Dehm aus 16 Metern ließ Paderborns Keeper Leopold Zingerle den Ball nach vorne abprallen. Komenda war zur Stelle und schoss zum 1:1 ein. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Kiels Keeper Gelios verhindert Rückstand

Anders als im ersten Abschnitt strahlten die Norddeutschen nach Wiederanpfiff sofort Entschlossenheit aus. Kiel drängte auf die Führung - und wäre dabei in der 57. Minute beinahe abermals in Rückstand geraten. KSV-Keeper Ioannis Gelios verhinderte diesen, indem er einen Schuss von Christopher Antwi-Adjei stark abwehrte. Die "Störche" waren zwar bestimmend, doch Paderborn strahlte nach Kontern mehr Gefahr aus. Antwi-Adjei hatte eine weitere gute Gelegenheit (79.). Letztlich blieb es beim Remis.

18.Spieltag, 27.01.2021 20:30 Uhr SC Paderborn 1 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Führich (2.) 1: 1 Komenda (15.)

SC Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Führich (72. Terrazzino), Srbeny (80. Justvan), Antwi-Adjej (87. Heller) - S. Michel (87. Ingelsson)

Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Komenda, van den Bergh (39. Kirkeskov) - Meffert - Mühling, Reese (57. Mees / 81. Porath), Hauptmann (57. Serra), Bartels - J. Lee

