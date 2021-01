2:0 in Darmstadt: Kiel beendet Sieglos-Serie Stand: 24.01.2021 15:24 Uhr Nach zuvor drei Zweitliga-Partien hintereinander ohne Dreier ist Holstein Kiel am Sonntag zu einem verdienten 2:0 (1:0) gekommen. Die KSV klettert in der Tabelle auf Platz drei.

von Christian Görtzen

"Natürlich ist das ein besonderes Spiel für mich", hatte Markus Anfang am Freitag in einer Medienrunde des SV Darmstadt 98 gesagt. Immerhin stand für den Trainer das Duell mit seinem Ex-Club Holstein Kiel bevor, den er einst in die Zweite Liga und dort umgehend auf Rang drei in der Abschlusstabelle geführt hatte. Allzu viel Freude an dem Geschehen auf dem Rasen dürfte der 46-Jährige allerdings nicht gehabt haben.

Kiel ist am 17. Spieltag zu einem verdienten Sieg gekommen, dem fünften in der Fremde, und steht nach der Halbserie mit 32 Punkten hinter dem Hamburger SV und dem VfL Bochum auf dem dritten Tabellenplatz. Holstein bleibt damit auswärts ungeschlagen. Am 2. Februar (18.30 Uhr) gibt es für die "Störche" ein Wiedersehen mit Darmstadt. Dann steht im Holsteinstadion das Achtelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm.

Holstein auch ohne Bartels druckvoll

Die Norddeutschen mussten im ersten Duell mit den "Lilien" ohne ihren Führungsspieler Fin Bartels (Magenbeschwerden) auskommen. Den Platz des Routiniers nahm Joshua Mees ein - und der hätte sich in der dritten Minute beinahe mit dem Führungstreffer perfekt eingebracht. Sein Flachschuss strich jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

Überhaupt konnte sich der Auftakt der KSV sehen lassen. Es ging zielstrebig nach vorne. Einen verheißungsvollen Schuss von Janni Serra blockte Mees unglücklich ab (18.). Eine weitere Gelegenheit von Serra machte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen (34.) zunichte.

Kiels Reese gelingt fast der Doppelpack

Die Kieler Führung lag in der Luft - und sie fiel auch schon bald darauf. Nach guter Vorarbeit von Mees versetzte Fabian Reese noch seinen Gegenspieler und schoss dann aus zwölf Metern rechts unten zum 1:0 (40.) ein.

Zu einem Doppelpack fehlte wohl nur ein Zentimeter. Nachdem 98-Kapitän Fabian Holland einen Schuss von Alexander Mühling mit seinem Oberkörper geblockt hatte, zog erneut Reese ab. Der Ball ging an den Innenpfosten, rollte von dort entlang der Torlinie und bog direkt hinter dem linken Pfosten ins Toraus (42.) ab. Die "Lilien" waren mit dem Ergebnis zur Pause bestens bedient.

Holstein kommt durch Eigentor zum 2:0

Die Schleswig-Holsteiner ließen auch nach Wiederbeginn nicht locker. Es war zu sehen: Sie wollten den Vorsprung ausbauen. Und sie taten es. Nach einer Ecke von Mühling sprang der Ball durch den Fünf-Meter-Raum - an die Brust von Immanuel Höhn und von dort zum 2:0 (55.) für die Gäste über die Torlinie.

Von den "Lilien" kam auch danach wenig. Bezeichnend war, dass die beste Chance der Hessen durch Mitwirken eines Kielers zustande kam: Marco Komenda (74.) wäre fast ein Eigentor unterlaufen. Ansonsten war der Erfolg der Norddeutschen nie gefährdet.

17.Spieltag, 24.01.2021 13:30 Uhr SV Darmstadt 0 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 Reese (40.) 0: 2 Höhn (55., Eigentor)

SV Darmstadt: Schuhen - Pfeiffer (62. Dursun), Höhn, Mai - Skarke (80. Clemens), Holland - Rapp - T. Kempe, Berko, Paik (62. Schnellhardt) - Platte

Holstein Kiel: Gelios - Dehm (90.+1 Neumann), Wahl, Komenda, van den Bergh - Meffert - Mühling (90.+1 Lorenz), J. Lee - Mees (69. Porath), Reese (78. Hauptmann) - Serra (78. Girth)

