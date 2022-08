Pleite in Karlsruhe - Hansa Rostock setzt Auf und Ab fort Stand: 27.08.2022 14:55 Uhr Beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock wechseln sich in den Pflichtspielen die Niederlagen und Siege weiter ab. Am Sonnabend unterlagen die Norddeutschen beim Karlsruher SC mit 0:2 (0:2).

von Christian Görtzen

Der Auftritt am sechsten Spieltag war eine herbe Enttäuschung nach dem emotionalen Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Die Erfahrungen im Auswärtsspiel zuvor bei Darmstadt 98, in dem Hansa mit 0:4 untergegangen war, hatten bei den Mecklenburgern für die Taktik "safety first" gesorgt. 17 Minuten lang ging der Plan ganz prächtig auf, in der 18. Minute musste die Beurteilung überarbeitet werden. Nach einem Rettungsversuch der Rostocker sprang der Ball zu Philip Heise, der aus 22 Metern sofort abzog und per Volleyschuss sehr sehenswert zum 1:0 für die Badener diagonal ins untere rechte Eck traf. Hansa-Keeper Markus Kolke war machtlos.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Das Team von Hansa-Trainer Jens Härtel wurde danach zwar etwas mutiger, ohne dabei aber gefährlich zu werden. Anders die durch zwei Siege in Folge beflügelten Gastgeber: Wieder war es Heise mit seinem starken linken Fuß, der in der 39. Minute die Kugel ans Lattenkreuz knallte.

Erneut Gegentreffer nach Defensivpatzer

Das Rostocker Glück, nicht das 0:2 kassiert zu haben, währte aber nur wenige Sekunden. Der FCH leitete den Gegentreffer durch einen herben Patzer in der Defensive ein - so, wie schon in Darmstadt, als Kolke ein schlimmer Fauxpas unterlaufen war. Dieses Mal verlor Linksverteidiger Damian Roßbach durch einen technischen Fehler den Ball an Fabian Schleusener. Die Kugel gelangte schließlich zu Malik Batmaz, der Kolke überwand - 2:0 für den KSC (40.). Mit dem Resultat ging es auch in die Pause.

Hansa ideenlos und ohne jede Torgefahr

Die Hanseaten spielten nach Wiederbeginn mit mehr Zug zum gegnerischen Tor, blieben in dessen Nähe aber weiterhin gänzlich ungefährlich. Es war vielmehr so, dass Kolke in der 69. Minute gegen Marvin Wanitzek das 0:3 verhinderte. Damit wäre die Partie vorzeitig entschieden gewesen. Es reichte den Badenern aber auch so, weil die Norddeutschen ideenlos spielten und die gegnerische Verteidigung nie richtig forderten. Das "Jojo-Spiel" mit einem stetigen Auf und Ab, das Härtel so frustriert, setzt sich beim FCH fort.

6.Spieltag, 27.08.2022 13:00 Uhr Karlsruher SC 2 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Heise (18.) 2 :0 Batmaz (40.)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede (87. S. Jung), Mar. Franke, Ambrosius, Heise (82. Jakob) - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Nebel (86. Cueto) - Batmaz (77. M. Kaufmann), Schleusener (87. Rapp)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Scherff (72. Schumacher) - Rhein (46. Schröter), Dressel, Thill (46. Ingelsson) - Pröger (72. Duljevic), Verhoek (46. Hinterseer)

Zuschauer: 17435



Weitere Daten zum Spiel Gersbeck - M. Thiede (87. S. Jung), Mar. Franke, Ambrosius, Heise (82. Jakob) - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Nebel (86. Cueto) - Batmaz (77. M. Kaufmann), Schleusener (87. Rapp)Kolke - R. Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Scherff (72. Schumacher) - Rhein (46. Schröter), Dressel, Thill (46. Ingelsson) - Pröger (72. Duljevic), Verhoek (46. Hinterseer)17435

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 27.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga