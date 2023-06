Per Leihe aus Kiel: Wriedt kehrt zum VfL Osnabrück zurück Stand: 23.06.2023 17:41 Uhr Stürmer Kwasi-Okyere Wriedt kehrt zum VfL Osnabrück zurück. Der 28-Jährige wird vom Aufsteiger aus Niedersachsen für ein Jahr vom künftigen Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel ausgeliehen. Bereits am Montag wird er zum Vorbereitungsstart in Osnabrück erwartet.

"Als ich vom Interesse des VfL Osnabrück erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich das unbedingt machen möchte und ich keine Gespräche mit anderen Interessenten zu führen brauche. Der VfL hat als Club eine wahnsinnige Entwicklung genommen und natürlich habe ich auch am letzten Spieltag mitgefiebert und mich über den dramatischen Aufstieg sehr gefreut", sagte Wriedt, der bereits in der Saison 2016/2017 für die Lila-Weißen aufgelaufen war.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder an der Brücke vor den Fans aufzulaufen." Kwasi-Okyere Wriedt

Vom VfL zum FC Bayern und in die Niederlande

Zwölf Tore und acht Vorlagen in 36 Drittliga-Partien waren "Otschi" damals gelungen, der Stürmer wechselte anschließend erst in die U23 des FC Bayern (71 Tore in 98 Spielen) dann zu Willem II Tilburg in die erste niederländische Liga (12/44).

Seit 2021 steht Wriedt bei Holstein Kiel unter Vertrag, für die "Störche" absolvierte er bislang 26 Zweitligaspiele (drei Tore), selten aber über die volle Distanz. Für mehr Spielpraxis hat er sich nun zum Wechsel entschieden.

Ersatz für Simakala

"Er wird keine Eingewöhnungszeit brauchen. Er hat seine Qualität bereits mehrfach in verschiedenen Ligen und Ländern unter Beweis gestellt. Mit seiner Schnelligkeit, Abschlussstärke und unorthodoxen Spielweise wird er unseren Kader in der Offensive deutlich verstärken", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Bei den Niedersachsen dürfte Wriedt helfen, den Abschied von Ba-Muaka Simakala zu kompensieren. Der VfL-Topscorer der vergangenen Saison ist den entgegengesetzten Weg gegangen und hat sich Holstein Kiel angeschlossen.

