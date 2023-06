Holstein Kiel holt Osnabrücks Aufstiegshelden Simakala Stand: 05.06.2023 13:11 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Ba-Muaka Simakala verpflichtet. Der 26 Jahre alte Angreifer kommt ablösefrei vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück an die Förde. Bei den "Störchen" erhält er einen Zweijahresvertrag.

"Mit Ba-Muaka Simakala gewinnen wir einen kreativen, abschlussstarken Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar und ein sehr guter Standardschütze ist", sagte Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver am Montag.

In der abgelaufenen Drittliga-Saison war Simakala mit 19 Treffern und neun Torvorbereitungen Topscorer beim VfL. Unter anderem traf er beim dramatischen Aufstiegsfinale der Osnabrücker gegen Borussia Dortmund II in der Nachspielzeit zum zwischenzeitlichen 1:1. Insgesamt erzielte er in seinen zwei Jahren bei den Niedersachsen 27 Tore in 68 Drittliga-Partien. Von den VfL-Fans verabschiedete er sich mit einem emotionalen Instagram-Post.

Nachfolger für Bartels

Der in Eschweiler geborene Simakala, der das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach durchlief und anschließend in Kerkrade, Elversberg und Rödinghausen spielte, ersetzt in der Kieler Offensive Fin Bartels. Der Routinier hatte beim 5:1 in Hannover sein letztes Spiel für die KSV bestritten und seine Karriere beendet.

"Kiel ist eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft, in der meine Stärken sehr gut zum Tragen kommen", erklärte der neue KSV-Angreifer: "Ich freue mich sehr, nun Teil dieses Vereins zu sein."

Weitere Informationen Historisch und dramatisch: VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit sichern sich die Niedersachsen den Aufstieg in die Zweite Liga. Heute wird auf dem Rathausplatz gefeiert. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 05.06.2023 | 19:30 Uhr