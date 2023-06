"Passt perfekt": Hansa Rostock holt Verteidiger Hüsing zurück Stand: 21.06.2023 17:30 Uhr Der Neue ist ein alter Bekannter: Hansa Rostock hat am Mittwoch die Verpflichtung von Oliver Hüsing bekannt gegeben - der schon zweimal bei den Mecklenburgern unter Vertrag stand. Nun kehrt der 30-Jährige als Routinier zurück.

Nach der Leihe im Jahr 2015 und der Station von 2017 bis 2019 dürften beide Seiten auf jeden Fall wissen, worauf sie sich einlassen. Dass der 193 cm lange Abwehrrecke nun zum dritten Mal auf der "Kogge" anheuert, sei "etwas ganz Besonderes", betonte Hüsing, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Seine Vorfreude ist groß: "Ich freue mich, jetzt die Mannschaft kennenzulernen, auf die Mitarbeiter des Vereins, auf viele bekannte Gesichter und auf die Fans. Und dann kann ich es kaum erwarten, wieder in einem vollen Ostseestadion aufzulaufen."

Nach seinem Abschied vor vier Jahren spielte Hüsing beim 1. FC Heidenheim und zuletzt bei Arminia Bielefeld. Nach dem Abstieg der Ostwestfalen wechselt er nun ablösefrei zu Hansa.

Sportchef Walter voll des Lobes

Sicher ein Argument für den Transfer. Der neue Sportchef Kristian Walter ist aber auch sonst vollends überzeugt: "Oliver passt physisch und charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil." Man habe einen erfahrenen und zuverlässigen Abwehrspieler gesucht, der der Defensive weitere Stabilität und Qualität verleiht. "Oliver ist ein extrem führungsstarker Innenverteidiger mit einem sehr gutem Zweikampfverhalten und starkem Kopfballspiel. Zudem kennt er den Verein und das Umfeld bestens und wird daher keine lange Eingewöhnungszeit brauchen", ist Walter überzeugt.

Den Neuen lobte er zudem als "sehr fokussiert, ehrgeizig und mannschaftsdienlich". Durch seine vorigen Stationen, unter anderem auch bei Ferencvaros Budapest in Ungarn, habe Hüsing zudem "einen großen Erfahrungsschatz, von dem das gesamte Team profitieren kann".

Größter Erfolg in Ungarn

Auch wenn Hüsing zum dritten Mal für die Rostocker spielt, wird er in der kommenden Saison das erste Mal in der Zweiten Liga für sie auflaufen. In seiner Vita stehen bisher 81 Drittliga-Spiele (9 Tore) im Hansa-Trikot, in denen er meist die Kapitänsbinde am Arm trug.

Insgesamt absolvierte Hüsing bisher 112 Drittliga-Einsätze, dazu spielte er 99-mal in der Zweiten und dreimal in der Ersten Liga. Seinen größten Erfolg feierte er allerdings 2017 in Ungarn, als er mit Ferencvaros Pokalsieger wurde.

