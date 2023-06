Hansa Rostock: Walter will keinen "Riesen-Umbruch" Stand: 06.06.2023 16:36 Uhr Einen Tag nach dem Bekanntwerden seiner Verpflichtung treibt Hansa Rostocks neuer sportlicher Leiter Kristian Walter die Planungen für die dritte Zweitliga-Saison des Ostsee-Clubs voran. Einen "Riesen-Umbruch" soll es nicht geben.

"Der Kader steht auf einem soliden Gerüst mit tollen Charakteren. Wir wollen die bestehenden Baustellen schließen und uns auf einzelnen Positionen verbessern", sagte der 38-Jährige während einer Medienrunde am Dienstag.

Neben der möglichen Verlängerung von auslaufenden Verträgen wolle Walter, der elf Jahre lang bei Drittligist Dynamo Dresden unter anderem als Chef-Scout und Kaderplaner aktiv war, die Mannschaft auf einzelnen Positionen in der Abwehr und in der Offensive verstärken: "Es wird keinen Riesen-Umbruch geben. Wir werden jetzt keine zehn, zwölf neuen Spieler holen."

Saisonziel: "Weiter stabilisieren"

Klar ist, dass die Kogge mit Alois Schwartz als Trainer in die neue Saison geht. Nach dem gelungenen Klassenerhalt wurde der Vertrag mit dem 56-Jährigen um zwei Jahre verlängert. In der neuen Spielzeit soll der Liga-Verbleib "relativ früh" geschafft werden, so Walter, das Team solle sich "weiter stabilisieren".

Kehrt Hüsing zurück an die Ostsee?

Bislang hat es im Hansa-Kader keine namhaften Abgänge gegeben. Offen ist die Zukunft der Leihspieler Rick van Drongelen (Union Berlin) und Anderson Lucoqui (Mainz 05). Zudem laufen die Verträge von Pascal Breier, Lukas Scherff, Frederic Ananou und Ryan Malone zum Monatsende aus - Breier, Ananou und Malone würden gerne bleiben.

Als "Zugänge" stehen bislang Elias Höftmann, Joshua Krüger und Milosz Brzozowski fest, das U19-Trio rückt zu den Profis auf. Ein externer Kandidat ist Medienberichten zufolge Oliver Hüsing, dessen Vertrag bei Arminia Bielefeld in der Dritten Liga nicht gültig wäre. Der 30-Jährige könnte nach 2015 und 2017 zum dritten Mal an der Ostsee anheuern.

Trainingslager in Neuruppin

Indes steht auch der Sommerfahrplan für die Hansa-Profis in großen Teilen fest. Am 26. Juni wird die Mannschaft nach der dreiwöchigen Sommerpause wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. In der Vorbereitung sind insgesamt sieben Testspiel-Begegnungen sowie ein neuntägiges Trainingslager geplant.



Bereits zwei Tage nach dem Trainings-Auftakt wird Hansa am 28. Juni das erste Testspiel bei der LSG Elmenhorst bestreiten. Weitere Partien folgen am 5. Juli beim Malchower SV und am 19. Juli unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Ostseestadion gegen den BFC Dynamo aus Berlin.

Vom 8. bis 16. Juli sind die Hanseaten im Sommer-Trainingslager in Neuruppin, wo das Team am 15. Juli gegen den polnischen Erstligisten Pogoń Stettin testet. Zweitliga-Start ist am letzten Juli-Wochenende.

