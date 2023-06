Hansa Rostock verpflichtet Verteidiger Rossipal - sieben Spieler gehen Stand: 14.06.2023 15:01 Uhr

"Alex ist ein robuster und laufstarker Außenverteidiger, der mit seinem Zielspiel auch in der Offensive Impulse setzen kann. Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler, der sich durch ein gutes Passspiel und Zweikampfverhalten auszeichnet und in allen Spielphasen reif und ausgewogen arbeitet - diese Klarheit spiegelt sich auch in seinem Charakter wider", sagt Hansas Sportdirektor Kristian Walter zum Neuzugang.

Zweitliga-Erfahrung mit Sandhausen

Rossipal absolvierte in den vergangenen zwei Jahren 60 Drittligapartien (vier Tore, neun Vorlagen) für Mannheim. Zuvor stand der 1,84 m große Linksverteidiger beim SV Sandhausen unter Vertrag, für den er 2018/2019 und 2020/2021 insgesamt 13 Zweitligaspiele bestritt.

"Als ich in Rostock die Bedingungen und das Stadion gesehen habe, musste ich nicht lange überlegen. Ich bin sehr froh, dass alles reibungslos geklappt hat und freue mich auf die Herausforderung bei einem großen Traditionsverein", sagte der 27-Jährige.

Ananou nach Belgien - Fröde zum FC Ingolstadt

Während Hansa in Serhat-Semih Güler, Janik Bachmann und Rossipal nun drei externe Profis verpflichtet hat, werden mindestens sieben Akteure des bisherigen Kaders in der neuen Saison nicht mehr zum Rostocker Aufgebot gehören. Wie die Mecklenburger am Mittwoch mitteilten, verlassen Frederic Ananou (VV St. Truiden), Lukas Fröde (FC Ingolstadt), Ryan Malone, Ridge Munsy und Haris Duljevic (alle mit unbekanntem Ziel) den Club. Zudem kehren die bisher ausgeliehenen Dong-gyeong Lee (Ulsan Hyundai) und Anderson Lucoqui (1.FSV Mainz 05) zu ihren Stammvereinen zurück. Zuvor hatte bereits festgestanden, dass Maurice Litka seine Karriere verletzungsbedingt beendet.

Breier und Scherff sollen bleiben

Offen ist noch die Zukunft von Hansa-Urgestein Lukas Scherff sowie Publikumsliebling Pascal Breier. Mit den beiden dienstältesten Rostocker Spielern möchte Hansa laut Walter "gerne weiterarbeiten". Der Club sei in Gesprächen mit dem Duo. Auch bei Innenverteidiger Rick van Drongelen, der nach beendeter Ausleihe zu Union Berlin zurückgekehrt ist, hat der Zweitligist noch Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit, wie es hieß.

