Osnabrücks Schweinsteiger-Debüt in Oldenburg heute live Stand: 03.09.2022 10:16 Uhr Erstmals seit 22 Jahren kommt es wieder zu einem Ligaduell zwischen dem VfB Oldenburg und Osnabrück. Beim VfL gibt Neu-Coach Tobias Schweinsteiger im Drittligaspiel sein Debüt an der Seitenlinie. Der NDR überträgt den Klassiker heute live.

"Ich erwarte ein intensives Auswärtsspiel mit toller Fankulisse", sagte Schweinsteiger vor dem Niedersachsen-Duell. Seit Montag ist der 40-Jährige als Nachfolger von Daniel Scherning Chefcoach der Osnabrücker und will mit dem VfL "extrem dominant, wild und risikoreich" auftreten.

Sich selbst bezeichnet der Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger als "Kind der Dritten Liga". Als Oldenburg und Osnabrück zuletzt in der Regionalliga-Nord-Saison 1999/2000 um Punkte kämpften, war der neue VfL-Trainer dem Kindesalter gerade entwachsen und kickte in der Jugend der SpVgg Unterhaching.

"Suchen nach Lösungen, um in Oldenburg zu gewinnen"

In der laufenden Drittligasaison können beide Teams Punkte gut gebrauchen. Sechs Zähler schlagen beim VfL nach sechs Partien zu Buche, zu wenig für den ambitionierten Club. Aufsteiger Oldenburg hat einen Punkt weniger auf dem Konto. "Auf dem Oldenburg-Spiel liegt unser voller Fokus. Wir haben uns die Stärken und Schwächen des Gegners schon vorgenommen und werden diese weiter herausarbeiten", so Schweinsteiger. "Wir suchen gemeinsam Lösungen, um in Oldenburg zu gewinnen."

Womöglich ist der neue Flügelspieler Noel Niemann, den die Osnabrücker von Arminia Bielefeld verpflichtet haben, eine große Unterstützung. "Er passt unter anderem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Tempodribblings sehr gut in das gesuchte Profil. Zudem ist er flexibel auf beiden Außenbahnen oder zentral offensiv einsetzbar, das erhöht unsere Optionen im Offensivbereich", so Schweinsteiger über den 22-Jährigen.

Oldenburg: Bitteres Debüt für Buchtmann

Auch die Oldenburger waren im Transferendspurt aktiv, haben sich mit Patrick Hasenhüttl, Sohn des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl, Verstärkung für den Sturm geholt. "Ich bin zum ersten Mal im Norden und es gefällt mir", sagte der 25 Jahre alte Österreicher.

Aufsehen erregt hatte der Aufsteiger zudem durch die Verpflichtung des Ex-St.-Paulianers Christopher Buchtmann. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erlebte am Montagabend allerdings ein bitteres Debüt. Beim achtbaren 1:1 in Duisburg zog sich Buchtmann eine Fraktur des Wadenbeins zu und wird den Oldenburgern wochenlang fehlen.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Oldenburg: Boevink - Ndure, Appiah, Steurer, Plautz - Zietarski, Krasniqi - Brand, Starke, Badjie - Wegner

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - S. Köhler - Tesche, L. Kunze - Simakala, Heider, Putaro

