Osnabrück-Coach Schweinsteiger: "Extrem dominant, wild und risikoreich" Stand: 30.08.2022 17:04 Uhr Tobias Schweinsteiger hat am Dienstag die erste Trainingseinheit beim VfL Osnabrück geleitet - und sich danach der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 40-Jährige will sich erst einmal selbst ein Bild machen, hat vom Fußball aber klare Vorstellungen.

Tim Walter, Dieter Hecking, Robert Klauß oder Oliver Glasner - der ältere der beiden Schweinsteiger-Brüder hat schon mit einigen erfolgreichen Trainern zusammengearbeitet. Nun tritt er in Deutschland in die erste Reihe. "Ich habe mir von vielen etwas abgeschaut", sagte der ehemalige Stürmer bei seiner ersten Pressekonferenz. Den Weg, erst einmal als Co-Trainer unter verschiedenen Chefs zu lernen, hat der Ex-Profi nach eigener Aussage bewusst gewählt. "Aber beim LASK war ich schon Cheftrainer, nur offiziell war ich Teamchef."

Auch wenn er zuletzt immer in der Zweiten Liga gearbeitet hat, sieht er sich "als Kind der Dritten Liga". In Unterhaching und Regensburg "war ich einige Jahre lang der Rekordtorschütze der Liga". Er weiß, "dass die Dritte Liga sehr ausgeglichen und schwer zu bespielen ist". Und aus der Distanz hat Schweinsteiger erkannt, dass sich die Gegner am VfL ausrichten, was es für die Lila-Weißen noch schwieriger gemacht habe.

VfL-Manager Shapourzadeh: Wunschkandidat bekommen

"Wir haben eine intensive Zeit hinter uns", berichtete Manager Amir Shapourzadeh, der rund um den Wechsel von Trainer Daniel Scherning zu Arminia Bielefeld viel Arbeit hatte. Aus einer "Long-List" mit Nachfolge-Kandidaten sei eine "Short-List" geworden und dann kam der erfolgreiche Abschluss: "Jetzt sind wir froh, dass wir unseren Wunschkandidaten überzeugen konnten, zu uns zu kommen."

"Du kannst keine guten Entscheidungen treffen, wenn du nur in der Emotion unterwegs bist." VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger

Am Dienstag stand nun das erste Training an. "Ich sehe sehr viel Qualität im Kader", sagte Schweinsteiger hinterher. "Der Platz war gut und es war eine gute, intensive Trainingseinheit zum Einstieg. Ich sehe sehr viel Professionalität, sehr viele dynamische Jungs, die anschieben wollen. Es macht immens Spaß zu arbeiten."

Das erste Pflichtspiel folgt am Sonnabend (14 Uhr/live im NDR Fernsehen) im Derby beim VfB Oldenburg. Schweinsteiger ist überzeugt, dass seine neue Mannschaft "nicht ihrem Schicksal hingibt", obwohl sie eigentlich mehr Punkte auf dem Konto haben müsste. Es sei wichtig, den verlorenen Zählern "nicht hinterherzutrauern, sondern in Oldenburg was aufs Konto zu bekommen".

In den vergangenen Jahren emotionaler geworden

Wie das Spiel unter Schweinsteiger aussehen soll? "Extrem dominant, aber auch wild und risikoreich", betonte der gebürtige Rosenheimer, für den die gute Flugverbindung zwischen München und Osnabrück ein großer Standortvorteil war. Als Trainer verkörpere er "eine Mischung aus Ruhe und Emotion. Du kannst keine guten Entscheidungen treffen, wenn du nur in der Emotion unterwegs bist", erklärte Schweinsteiger, dem es wichtig ist, dass er für seine Spieler an der Seitenlinie auch "Ruhe und Überzeugung" ausstrahlt. "In dem halben Jahr in Österreich war ich wohl eher ruhig. Aber das ist auch schon wieder vier Jahre her. Mittlerweile ist da doch noch mehr Emotion dabei."

Was möglicherweise weitere Neuzugänge für seinen Kader betrifft, wollte sich Schweinsteiger nicht äußern. Den 22 Jahre alten Noel Niemann, der am Dienstag als neuer Offensivmann vorgestellt worden ist, kenne und schätze er bereits aus der Zeit des Spielers bei 1860 München. Ansonsten konzentriere er sich darauf, mit den Spielern zu arbeiten, die schon da sind. Das gelte auch für die Profis, die zuletzt kaum zum Einsatz gekommen sind.

