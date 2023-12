Nach Hertha - Osnabrück: Schiedsrichter Ittrich erhält Morddrohung Stand: 18.12.2023 09:40 Uhr Schiedsrichter Patrick Ittrich hat nach dem Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Osnabrück (0:0) in der 2. Fußball-Bundesliga eine Morddrohung erhalten. Das machte der Hamburger Referee auf der Social-Media-Plattform Instagram öffentlich und schrieb, er werde Anzeige erstatten.

"Was heute nach dem Spiel wieder an abartigen DM (Anm. d. Red.: Privatnachrichten) auf meinem Account zu lesen waren ist unfassbar", schrieb Ittrich bei Instagram und teilte einen Screenshot mit der Nachricht eines Fans: "Ich werde dich töten. Du bist eine Schande für den deutschen Fußball." Sein Kommentar zu der Drohung: "Anzeige folgt übrigens."

Ittrich stellt Niederlachner nach Videobeweis vom Feld

Ittrich, im Hauptberuf Polizist in der Hansestadt, hatte beim 0:0 in Berlin in der 85. Minute Hertha-Stürmer Florian Niederlechner wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte gezeigt.

Der 44-Jährige hatte Niederlechner zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, war dann aber an den Bildschirm geholt worden und hatte seine Meinung revidiert. Der Hertha-Angreifer hatte Gegenspieler Lukas Kunze in einer unübersichtlichen Szene am Schienbein getroffen.

Niederlechners Wut richtet sich gegen VAR

Der 33-Jährige, für den es der erste glatt-rote Platzverweis seiner Karriere war, war nach der Partie völlig außer sich, richtete seine Kritik aber nicht gegen den Hamburger Schiedsrichter persönlich, sondern gegen das VAR-System insgesamt: "Das ist ja der Quatsch an dem ganzen Videobeweis. Die schauen sich dann das Standbild an, dann sehen sie, dass ich mit der offenen Sohle auf seinem Knöchel war und dann geben sie eine Rote Karte. Darum braucht den keiner, will ihn keiner, das war wieder so eine Szene", sagte er.

Dass er gar keine Dynamik und kein Tempo bei seinem Tritt hatte, interessiere beim Bildschirmstudium nicht, monierte er. "Sorry, das ist nicht zielführend und darum hasst jeder den Videobeweis", motzte er weiter.

