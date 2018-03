Stand: 12.03.2018 12:54 Uhr

HSV trennt sich von Hollerbach - Titz übernimmt

Der Hamburger SV hat nach Informationen von NDR 90,3 Trainer Bernd Hollerbach freigestellt. Eine Bestätigung vom Club gab es zunächst nicht. "Da kann ich momentan nichts zu sagen", sagte HSV-Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann auf Anfrage. Hollerbachs Nachfolger wird offenbar bis Saisonende U21-Coach Christian Titz.

Verheerende Bilanz

Hollerbach war erst vor sieben Wochen beim akut abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten vorgestellt worden. Die neue Club-Führung um den Vorstandsvorsitzenden Frank Wettstein sowie Hoffmann traute dem glücklosen Trainer, der in sieben Spielen keinen Sieg und nur drei Punkte holte, das "Fußball-Wunder" offensichtlich nicht mehr zu. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nach der herben 0:6-Packung bei Bayern München acht Runden vor Schluss weiter sieben Punkte. Die seit 13 Partien sieglosen Hamburger könnten heute sogar die "Rote Laterne" übernehmen, wenn Köln am Abend in Bremen punktet.

Der 48-Jährige hatte die schlecht zusammengestellte Mannschaft Ende Januar übernommen, Verstärkungen gab es im Winter keine mehr. Der Ex-Profi geht als einer der erfolglosesten Trainer in die Bundesliga-Geschichte des HSV ein.

Titz mit Regionalliga-Mannschaft Tabellenführer

Die von Titz betreute Regionalliga-Mannschaft der Hamburger ist derzeit Tabellenführer und gastiert am Abend beim VfB Lübeck. Dort könnte der 46-Jährige zunächst letztmals bei der Zweitvertretung im Einsatz sein - und dann bis Saisonende befördert werden. Am Dienstagmorgen wird er wohl erstmals das Training bei den Profis leiten. Am Sonnabend trifft der HSV im Volksparkstadion auf Hertha BSC.

