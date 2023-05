Stand: 28.05.2023 14:30 Uhr Live-Blog: Steigt der HSV auf? Benes und Königsdörffer in Startelf

Schafft der HSV im fünften Anlauf die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga? Gewinnen die Hanseaten heute im Zweitliga-Saisonfinale in Sandhausen und Heidenheim lässt im Fernduell in Regensburg Federn, geht es direkt hoch. Der mögliche Umweg über die Relegation ist ohnehin sicher. Informationen und Hintergründe im News-Blog bei NDR.de.

HSV-Aufstellung ist da

Bakery Jatta und Ludovit Reis werden durch Laszlo Benes und Ransford Königsdörffer ersetzt.

Das Zweitliga-Saisonfinale ab 15.30 Uhr live

Schon mal zum vormerken, den Zweitliga-Showdown gibt es hier live:

HSV-Coach Walter: "Wir müssen abliefern"

Noch rund zwei Stunden bis zum Anpfiff in Sandhausen. HSV-Trainer Tim Walter will während der Partie übrigens gar keine Infos aus Regensburg haben. "Wir müssen abliefern und unser Spiel gewinnen. Das ist das, was wir beeinflussen können", sagte er. "Die Partie auf dem anderen Platz ist erstmal uninteressant, auf das Ergebnis können wir nach Abpfiff schauen."

Saisonbeginn im Juli oder August?

Vor dem Saisonfinale ist auch vor der Sommerplanung ... Schafft der HSV heute oder möglicherweise in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga, würde es für die Hamburger erst am 18. bis 21. August mit der neuen Saison losgehen. Bleiben die Hanseaten Zweitligist, rollt der erste Ball im Unterhaus schon wieder am letzten Juli-Wochenende.

Die Raute auf dem Rücken

Die Raute im Herzen und auch auf dem Rücken ...

NDR Reporter Lars Pegelow berichtet aus Sandhausen

VIDEO: HSV vor dem Aufstiegsfinale - NDR Reporter Lars Pegelow in Sandhausen (1 Min)

HSV ohne Jatta und Reis

HSV-Trainer Tim Walter muss in Sandhausen auf die gesperrten Bakery Jatta (Gelb-Rot gegen Fürth) und Ludovit Reis (fünfte Gelbe Karte) verzichten.

"Moin, Sandhausen!"

Einmal Sandhausen sehen und ....? Einige HSV-Fans sind schon da.

Ausgangslage klar: HSV braucht einen Sieg

Gewinnt der einstige Bundesliga-Dino heute im Zweitliga-Saisonfinale in Sandhausen und lässt Heidenheim Federn, geht es direkt hoch.

HSV-Legende Felix Magath ist zuversichtlich

Felix Magath, Hamburgs Europacup-Held von vor 40 Jahren, setzt im Saisonfinale auf seinen HSV. "Die Heidenheimer hatten schon mehrere Matchbälle, die sie haben liegen lassen. Und sowas steckt ja auch im Hinterkopf", sagt der ehemalige HSV-Profi und -Trainer.

Fans glauben an den HSV-Aufstieg

Die Fans versprühten beim Abschlusstraining des HSV viel Optimismus.

VIDEO: "Immer Optimist sein!" - HSV-Fans hoffen auf den Aufstieg (2 Min)

Heute gilt's für den HSV

Spannung pur im Aufstiegskampf der Zweiten Liga. Heute ab 15.30 Uhr entscheidet sich, ob der HSV oder Heidenheim den direkten Aufstieg schafft. Für den Verlierer des Fernduells bleibt "nur" die Relegation gegen Stuttgart. VfB-Coach Sebastian Hoeneß glaubt auf jeden Fall an sein Team.

VIDEO: Stuttgart-Coach Hoeneß: Feste Überzeugung an den Klassenerhalt (1 Min)

HSV-Kapitän Schonlau: "Alles dafür tun, um die Chance zu ergreifen"

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau ist guter Hoffnung, dass es am Sonntag auf direktem Weg in die Bundesliga gehen könnte. "Wir haben eine Chance. Und solange diese da ist, werden wir alles dafür tun, um sie zu ergreifen", sagte der Abwehrchef in einem Interview auf der Homepage des Vereins. "Wir wollen unsere Aufgabe erledigen und danach schauen, ob Heidenheim Federn gelassen hat. Wenn es am Sonntag schon klappen sollte, werden wir uns sehr freuen. Wenn es nicht hinhaut, freuen wir uns aber auch über zwei weitere Spiele und damit verbundene Chancen", so Schonlau.

VfB Stuttgart möglicher Relegations-Gegner

Der HSV will direkt hoch, aber es kann auch auf die Relegation hinauslaufen. Gegner am 1. und 5. Juni wäre in diesem Fall der VfB Stuttgart, der nach dem 1:1 gegen Hoffenheim am letzten Bundesliga-Spieltag auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht ist.

"Für den Erfolg in der Relegation wird wichtig, maßgeblich sein, dass wir die Zusatzspiele nicht als Bürde sehen, sondern als Chance auf den Klassenerhalt", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Die Zusatzschleife müssen wir jetzt professionell annehmen. Dann ist die Chance groß, dass wir weiter in der Bundesliga spielen."

Klappt es oder klappt es nicht? Hier abstimmen!

Drei Möglichkeiten - aber vor allem eine davon ist für den HSV absolut keine Option ...

UMFRAGE Mögliche Antworten Schafft der HSV den direkten Bundesliga-Aufstieg? Ja, sie schaffen es direkt. Nein, sie steigen in der Relegation auf. Der HSV scheitert in der Relegation. Abstimmen Ergebnisse

HSV und der Aufstieg: "Nothing else matters"

Der HSV hat es nicht mehr in eigener Hand, und doch hofft nicht zuletzt Tim Walter, dass das "schönste Erlebnis" seiner Trainerkarriere wahr wird. Immerhin: Das Hinspiel gewann der HSV mit 4:2.

VIDEO: HSV-Finale beim SV Sandhausen: Es zählt nur der Aufstieg (3 Min)

Sandhausen - da war doch was?

Ex-HSV-Profi Martin Harnik erinnert sich im Gespräch mit dem NDR an den Tag, als die Hamburger gegen den SVS die Teilnahme an der Relegation verspielten.

Metallica im Volksparkstadion - das hat Folgen

Am Sonntag spielt die Metal-Band Metallica - zum zweiten Mal nach Freitag - im Volksparkstadion. Das Konzert wird wohl bis 22.30 Uhr gehen. Steigt der Rautenclub an dem Tag direkt auf, wird es also keine spontane Feier an der Arena geben. Muss der HSV in die Relegation, würde nach dem Doppelkonzert für das Rückspiel am 5. Juni ein neuer Rasen verlegt.

