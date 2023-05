Drama pur: Heidenheim entreißt dem HSV den Aufstieg Stand: 28.05.2023 17:36 Uhr Der HSV hat auf dramatische Art und Weise den direkten Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Die Hamburger feierten bereits in Sandhausen, dann drehte Heidenheim das Spiel in Regenburg und machte den Aufstieg perfekt. Der HSV muss in die Relegation gegen den VfB Stuttgart.

von Sebastian Ragoß

Der HSV gewann seine Partie in Sandhausen dank eines Treffers von Jean-Luc Dompe (3.) und wähnte sich bereits als Bundesligist. Die Fans stürmten den Rasen, Keeper Daniel Heuer Fernandes ließ sich auf Schultern tragen.

Heidenheim macht es in der 99. Minute klar

Doch dann drehte Heidenheim in der elfminütigen Nachspielzeit noch die Partie bei Jahn Regensburg, traf zweimal, siegte mit 3:2 und verteidigte so Rang zwei. Tim Kleindienst sorgte in der 99. Minute für Extase beim FCH.

Der Hamburger SV muss nun schnell den Frust verarbeiten. Er spielt in der Relegation gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart - und ist nach den jüngst gezeigten Leistungen Favorit gegen den HSV.

34.Spieltag, 28.05.2023 15:30 Uhr SV Sandhausen 0 Hamburger SV 1 Tore: 0: 1 Dompé (3.)

SV Sandhausen: Drewes - Dumic (65. Ganda), Diakhite, Schirow - Diekmeier (60. Ajdini), Papela (82. Sicker), El-Zein, Calhanoglu - C. Kinsombi (82. Ademi), Bachmann - Evina (60. Pulkrab)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Kittel (87. Krahn), Benes (19. Suhonen) - Königsdörffer (72. Bilbija), Glatzel, Dompé

Zuschauer: 12320



