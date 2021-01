Kiel - Braunschweig: Defensivstärke trifft auf Sturmflaute Stand: 28.01.2021 12:59 Uhr Im Januar holten die Zweitligisten Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig jeweils nur fünf von 15 möglichen Punkten. Während die "Löwen" mit neuem Mut zum Nordduell reisen, haben die "Störche" ein Kraftproblem.

Sechs Spiele hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner im Januar schon in den Beinen - Nummer sieben folgt nun am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) gegen die Niedersachsen. Mental, erklärte Werner, seien seine Jungs bestens drauf. Aber was die Kraft betrifft, da macht sich der mit 32 Jahren jüngste Coach im deutschen Profi-Fußball seine Gedanken. "Ich glaube, dass all die Umstände, Auswärtsspiel, kürzere Pause als der Gegner, dass so etwas schon ein Faktor sein kann", sagte Werner nach dem jüngsten 1:1 in Paderborn: "Vor dem Hintergrund nehmen wir den Punkt, so wie er ist, mit."

Van den Bergh und Mees bei Kiel angeschlagen

Zumal sich bei der Partie das Lazarett der Norddeutschen vergrößerte: Johannes van den Bergh und Joshua Mees mussten verletzt ausgewechselt werden und werden wohl gegen Braunschweig fehlen. "Das sind Dinge, die du dir in der englischen Woche anders vorstellst", klagte Werner.

Tatsächlich haben die Norddeutschen - abgesehen vom Pokalcoup gegen den FC Bayern - in der Liga schon viele Federn gelassen. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen sind eine magere Januar-Ausbeute.

Braunschweig dank Diakhité und Behrendt wieder stabil

Auch Eintracht Braunschweig holte in 2021 bislang lediglich fünf Punkte, schöpft aber nach dem jüngsten 1:0 gegen Heidenheim - dem ersten Sieg seit Anfang Dezember - neuen Mut im Abstiegskampf. Vor allem stehen die Niedersachsen defensiv inzwischen sehr stabil: In drei der jüngsten vier Spiele blieb der BTSV ohne Gegentor. Ein Verdienst der Winterneuzugänge Oumar Diakhité und Brian Behrendt. "Man sieht, dass wir die Qualität von extern gebraucht haben", sagte BTSV-Coach Daniel Meyer.

Zur Braunschweiger Bilanz gehört allerdings auch die Offensivschwäche. Lediglich 17 Treffer erzielten die Blau-Gelben, so wenige wie kein anderes Team der Zweiten Liga. Besserung ist nicht in Sicht: In Kiel wartet die zweitbeste Defensive der Liga (18 Gegentore).

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Komenda, Kirkeskov - Meffert - Mühling, Lee - Reese, Bartels - Serra

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Behrendt, Diakhité, Nikolaou, Schlüter - Wydra, Ben Balla - Kaufmann, Kroos, Bär - Proschwitz

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 30.01.2021 | 13:00 Uhr