Kein Sieger im Derby zwischen dem SV Meppen und VfB Oldenburg Stand: 28.01.2023 16:00 Uhr Die Negativserie des SV Meppen in der Dritten Liga hält an. Der Tabellenletzte kam nur zu einem 1:1 (1:1) gegen den VfB Oldenburg und ist nun seit 16 Partien ohne Sieg.

von Sebastian Ragoß

"Das ist zu wenig. Wir wollten das Spiel gewinnen", sagte Meppens Sportchef Ronny Maul. Dabei war von Verunsicherung bei den Gastgebern trotz der Negativserie in der Anfangsphase nichts zu spüren. Meppen drückte aufs Tempo und sorgte für einige Unordnung in der Oldenburger Defensive. In der elften Minute war Max Dombrowka zur Stelle und sorgte für die frühe Führung des SVM.

Oldenburg hatte große Probleme, seine Linie zu finden. Doch ein Standard brachte den zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich: Max Wegner köpfte einen Eckball von Christopher Buchtmann unhaltbar ein (21.).

Meppen trifft zweimal das Aluminium

Nach dem Treffer beruhigte sich die Partie ein wenig. Oldenburg hatte die bessere Spielanlage, aber Meppen die größeren Chancen. Tobias Kraulich setzte einen Kopfball auf die Latte (24.), Morgan Faßbender scheiterte am sehr gut reagierenden SVM-Schlussmann Sebastian Mielitz (41.).

Dem unterhaltsamen ersten Abschnitt folgte eine unspektakuläre Anfangsphase in der zweiten Hälfte. Beide Teams waren zu ungenau in ihren Aktionen und konnten sich zunächst keine weiteren Chancen erspielen. Doch auf einmal schepperte wieder das Aluminium am Oldenburger Tor: Marek Janssen wollte wohl eigentlich flanken, der Ball wurde länger und länger und klatschte an den Innenpfosten (72.).

Ein paar Zentimeter fehlten zum möglichen Siegtreffer. So blieb es beim Remis, mit dem der SVM letztlich nicht zufrieden sein konnte. Seit August hat er in der Liga nicht mehr gewonnen und bleibt auf Platz 20.

20.Spieltag, 28.01.2023 14:00 Uhr SV Meppen 1 VfB Oldenburg 1 Tore: 1 :0 Dombrowka (11.) 1: 1 Wegner (21.)

SV Meppen: Domaschke - Hemlein (63. Ballmert), Kraulich, Mazagg, Dombrowka - Blacha (54. Käuper), Risch - Faßbender (87. J. Manske), Vogt, Kleinsorge (63. Janssen) - Pourié (87. Prasse)

VfB Oldenburg: Mielitz - L. Deichmann, Appiah, Steurer - Möschl, Zietarski, Buchtmann, Plautz (46. Bookjans) - Starke, Krasniqi (65. Badjie) - Wegner (76. Hasenhüttl)

Zuschauer: 9560



