Hübers verlässt Hannover 96 zum zweiten Mal in Richtung Köln Stand: 30.06.2021 16:07 Uhr Innenverteidiger Timo Hübers wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zum 1. FC Köln. Sein Kontrakt bei den Niedersachsen war ausgelaufen.

Der gebürtige Hildesheimer unterschrieb am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bei den Rheinländern, für deren zweite Mannschaft er bereits von 2015 bis 2016 gespielt hatte. Auch damals war er von den "Roten" zu den "Geißböcken" gewechselt und kehrte nach lediglich einer Saison an die Leine zurück.

"Das Gesamtpaket hat für mich einfach gestimmt. Ich kann wieder Bundesliga spielen, und das bei so einem besonderen Verein. Mit der Rückkehr zum FC schließt sich für mich ein Kreis: In meinem Jahr bei den Amateuren habe ich immer im Stadion gesessen, zugeschaut und wollte selbst gerne auf dem Rasen stehen. Dass das jetzt so gekommen ist, ist großartig", erklärte der 24-Jährige.

Pechvogel Hübers: Zwei Kreuzbandrisse und Corona-Infektion

96 hatte sich darum bemüht, den Kontrakt von Hübers zu verlängern. Doch der Abwehrspieler war für den Tabellen-13. der Vorsaison nicht zu halten. Auch andere Clubs wie Nordrivale Hamburger SV sollen an dem Blondschopf Interesse gezeigt haben. Seine Wahl fiel schließlich auf den "Effzeh". Nach bestandenem Medizincheck am Mittwoch folgte die Vertragsunterschrift für den vom Verletzungspech geplagten Verteidiger.

Der 24-Jährige hat sich bereits zweimal das Kreuzband gerissen. Zudem war Hübers der erste deutsche Fußball-Profi, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Er hatte allerdings Glück im Unglück. Er blieb weitgehend symptomfrei, wie er im Interview mit dem NDR erklärte.

